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Haberler Yaşam AFAD DEPREM YARDIMI BAĞIŞI (IBAN - SMS bilgileri) || Deprem bölgesine para yardımı nasıl yapılır, bağış için SMS ve IBAN bilgileri nelerdir?
Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 09:23

AFAD DEPREM YARDIMI BAĞIŞI (IBAN - SMS bilgileri) || Deprem bölgesine para yardımı nasıl yapılır, bağış için SMS ve IBAN bilgileri nelerdir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen felaketin ardından onlarca sivil toplum kuruluşu vatandaşların deprem bağışı destekleriyle bölgede adeta depremzedelere yardım etmek için seferber oluyor. Can kaybının giderek arttığı korkunç afette AFAD, Ahbap, TDV, Kızılay, Müge Anlı gibi birçok kurum ve kuruluş yardım kampanyaları başlattı. Bu noktada "Deprem bölgesine SMS para yardımı nasıl yapılır, bağış için SMS ve IBAN bilgileri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AFAD, Ahbap, TDV, Kızılay, Müge Anlı gibi deprem bağış – yardım kampanyaları IBAN ve SMS bilgileri.

AFAD DEPREM YARDIMI BAĞIŞI IBAN - SMS bilgileri || Deprem bölgesine para yardımı nasıl yapılır, bağış için SMS ve IBAN bilgileri nelerdir?

Türkiye Kahramanmaraş merkezli deprem için tek yürek oldu. Yaşanan bu felaketin derin yaraları birlik içinde sarılmaya çalışılırken depremzedelere destek vermek isteyen binlerce vatandaş "AFAD, Ahbap, TDV, Kızılay, Müge Anlı Deprem bölgesine SMS para yardımı nasıl yapılır, bağış için SMS ve IBAN bilgileri nelerdir?" sorularıyla detayları araştırıyor. İşte deprem bölgesine para yardımı bağışı için SMS ve IBAN bilgileri.

AFAD DEPREM YARDIMI BAĞIŞI IBAN - SMS bilgileri || Deprem bölgesine para yardımı nasıl yapılır, bağış için SMS ve IBAN bilgileri nelerdir?

MÜGE ANLI DEPREM BAĞIŞI İÇİN IBAN NUMARASI

Müge Anlı'nın başlattığı deprem bölgesine yardım kampanyasına bağışta bulunmak için Müge yazığ 2868'e mesaj atabilirsinizi.

Öte yandan Müge Anlı'nın paylaştığı, TR83 0001 0024 8700 0018 6868 02 IBAN numarasına da bağışta bulunabilirsiniz.

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AFAD DEPREM YARDIMI BAĞIŞI IBAN - SMS bilgileri || Deprem bölgesine para yardımı nasıl yapılır, bağış için SMS ve IBAN bilgileri nelerdir?

KIZILAY SMS KISA MESAJ İLE BAĞIŞ

"AFET" yazıp 2868'e göndererek (15₺) katkıda bulunabilirsiniz.

KIZILAY BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı/Banka Kartı kullanarak elektronik işlemle,

Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları),
* Yurt içi Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak için Ziraat Bankası TL hesap bilgileri;

IBAN: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254 - SWIFT: TCZBTR2A

*Yurt dışından bağış yapmak için Ziraat Bankası Frankfurt hesap bilgileri;

IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01

KONTO NO: 1080000001

BLZ: 512 20 700 - SWIFT: TCZBDEFF

AFAD DEPREM YARDIMI BAĞIŞI IBAN - SMS bilgileri || Deprem bölgesine para yardımı nasıl yapılır, bağış için SMS ve IBAN bilgileri nelerdir?

168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,

Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,

Kızılay Mobil Uygulaması ile, İndirmek İçin: App Store - Google Play

Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağış yapabilirsiniz.

AFAD DEPREM YARDIMI BAĞIŞI IBAN - SMS bilgileri || Deprem bölgesine para yardımı nasıl yapılır, bağış için SMS ve IBAN bilgileri nelerdir?

AHBAP DERNEĞİ DEPREM BAĞIŞI

İş Bankası
TR120006400000110211380059

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