Haberler Yaşam AFAD DEPREM YARDIMI BAĞIŞI (IBAN - SMS bilgileri) || Deprem bölgesine para yardımı nasıl yapılır, bağış için SMS ve IBAN bilgileri nelerdir?

Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 09:23

AFAD DEPREM YARDIMI BAĞIŞI (IBAN - SMS bilgileri) || Deprem bölgesine para yardımı nasıl yapılır, bağış için SMS ve IBAN bilgileri nelerdir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen felaketin ardından onlarca sivil toplum kuruluşu vatandaşların deprem bağışı destekleriyle bölgede adeta depremzedelere yardım etmek için seferber oluyor. Can kaybının giderek arttığı korkunç afette AFAD, Ahbap, TDV, Kızılay, Müge Anlı gibi birçok kurum ve kuruluş yardım kampanyaları başlattı. Bu noktada "Deprem bölgesine SMS para yardımı nasıl yapılır, bağış için SMS ve IBAN bilgileri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AFAD, Ahbap, TDV, Kızılay, Müge Anlı gibi deprem bağış – yardım kampanyaları IBAN ve SMS bilgileri.