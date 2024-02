Bundan bir sene önce 'can'ımızı yakan bir sarsıntı oldu, hatta iki... 7.7 ve hemen ardından 7.6 büyüklüğündeki depremler 12 şehrimizi etkilerken, 53 bin kişinin canına mal oldu. Geride 85 milyon yaralı. Hepimiz ağladık ve yardım yolladık, bölgeye koşanlar da oldu. Ama bazılarımız daha fazlasını yapmak için özel eğitim almış, her gece yatarken "İnşallah çağrı gelmez ama gelirse hazırım" diyerek telefonu başucunda yatıyordu. Onlar, insan hayvan demeden her can için kendinden vazgeçmeye hazır sivil vatanseverlerdi. Biz de depremden bir yıl sonra onlarla yine konuştuk. Çünkü onlar, AFAD'dan çok özel bir unvan almaya hak kazandı. Eski Türkçe'de 'kan kardeş' anlamına gelen Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nin sadece kadınlardan oluşan 27 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD'dan akreditasyon alan ilk kadın arama-kurtarma ekibi oldu. Biz de onlardan altı vatanseverle konuştuk. Hepsinin ilk söylediği şuydu: "Bizi öne çıkarmanızı anlıyoruz ama bizimle canla başla çalışan erkek arkadaşlarımız da var, onları sakın unutmayın."