Depremde kız kardeşlerini kurtaran genç öldü: Cennette görüşelim olur mu!

SEVGİ VE UMUTLA AYAKTA KALDILAR

Hatay'daki evlerinde olacaklardan habersiz mutlu bir akşam geçiren üniversite öğrencisi Ayşe Nur Kaba ailesiyle birlikte uyurken 7,7'lik depremle hayatlarının en korku dolu anlarını yaşadı. Şiddetli sarsıntıyla ne olduğunu anlamadan evleri başlarına yıkılan aile, kendilerini beton yığınlarının arasında buldu. Anne ve babaları ilk gün enkazdan çıkarılan kardeşler için de umutlu bekleyiş sürerken 2 kardeş, enkaz altında "İbo iyi misin, seni çok seviyorum", "İyiyim ablacım, ben de seni çok seviyorum. Sakin ol gelecekler" diye konuşmaya başladı.