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Haberler Yaşam Depremde kız kardeşlerini kurtaran genç öldü: Cennette görüşelim olur mu!
Giriş Tarihi: 23.02.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 10:38

Depremde kız kardeşlerini kurtaran genç öldü: Cennette görüşelim olur mu!

Depremde oturdukları ev yerle bir olan kardeşlerden üniversite öğrencisi Ayşe Nur Kaba, 2 kardeşiyle birlikte 65 saat enkaz altında kaldı. "Sesimi duyan var mı" sorusuna cevap vermek için hali kalmayan genç kızın imdadına erkek kardeşi İbrahim yetişti ve görevlilere tüm gücüyle sesini duyurarak kardeşlerinin ve kendisinin kurtarılmasını sağladı. Sedyede bile görevlilere "Beni bırakın ablamla ilgilenin" diyen ve hastaneye kaldırılan İbrahim kurtarılamadı. Abla Ayşe Nur Kaba, kardeşinin fedakarlığını yazılara döktü, genç kızın kardeşine "Gelinliğimin kuşağını sana bağlamaktı dileğim. Şimdi cennette sana sarılmanın hayalini kuruyorum. Cennette görüşelim olur mu" sözleri ise okuyanları hıçkırıklara boğdu.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Depremde kız kardeşlerini kurtaran genç öldü: Cennette görüşelim olur mu!

Asrın felaketinde her geçen gün yürek burkan hikayeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki depremin çevredeki 11 ili de etkilemesiyle birçok bina yıkıldı, binlerce insan enkaz altında kaldı.

Depremde kız kardeşlerini kurtaran genç öldü: Cennette görüşelim olur mu!

Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu bu acı günlerde yürekleri yakan bir kahramanlık hikayesi duyanları duygulandırdı. Hatay'da enkaz altında kalan kardeşlerin yaşadığı o korkunç saatler, yaşanılan felaketin en karanlık yüzünü gözler önüne serdi.

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Depremde kız kardeşlerini kurtaran genç öldü: Cennette görüşelim olur mu!

SEVGİ VE UMUTLA AYAKTA KALDILAR
Hatay'daki evlerinde olacaklardan habersiz mutlu bir akşam geçiren üniversite öğrencisi Ayşe Nur Kaba ailesiyle birlikte uyurken 7,7'lik depremle hayatlarının en korku dolu anlarını yaşadı. Şiddetli sarsıntıyla ne olduğunu anlamadan evleri başlarına yıkılan aile, kendilerini beton yığınlarının arasında buldu. Anne ve babaları ilk gün enkazdan çıkarılan kardeşler için de umutlu bekleyiş sürerken 2 kardeş, enkaz altında "İbo iyi misin, seni çok seviyorum", "İyiyim ablacım, ben de seni çok seviyorum. Sakin ol gelecekler" diye konuşmaya başladı.

Depremde kız kardeşlerini kurtaran genç öldü: Cennette görüşelim olur mu!

"SESİMİ DUYAN VAR MI" SORUSUNA SON GÜCÜYLE BAĞIRDI
Tam 65 saat enkaz altında kalan 3 kardeş, her geçen saat hayatlarının en zorlu zamanlarını birlikte geçirdi. Tüm umutlarını yitirdikleri anda bulundukları binaya gelen arama kurtarma ekiplerinin geldiğini duyan kardeşler büyük mutluluk yaşadı. Ekiplerin o can alıcı soru "Sesimi duyan var mı" bağrışına konuşmaya hali kalmayan Ayşe Nur Kaba'nın cevap verememesi üzerine kardeşi İbrahim tüm gücüyle bağırdı ve kız kardeşlerini kurtardı.

Depremde kız kardeşlerini kurtaran genç öldü: Cennette görüşelim olur mu!

KARDEŞLERİNİ KURTARIP KAHRAMANCA GİTTİ
Kahraman genç, 3 günün sonunda kardeşleriyle birlikte enkazdan çıkartıldı. Sedyede bile görevlilere "Beni bırakın ablamla ilgilenin" diyen fedakar kardeş, hastaneye kaldırıldı ancak hayata tutunamadı. Hastanede yaşamını yitiren İbrahim Kaba'dan geriye kardeşlerine sevgisi ve onlar için yaptığı kahramanlık kaldı. Abla Ayşe Nur Kaba, kardeşiyle yaşadığı acıyı sosyal medya hesabında gözyaşlarıyla anlattı.

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