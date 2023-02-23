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Depremde kızını kaybeden anneden yürek burkan sözler: Evcilik oynuyoruz sanıyordu
Giriş Tarihi: 23.02.2023 10:47
Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
10:47
Depremde kızını kaybeden anneden yürek burkan sözler: Evcilik oynuyoruz sanıyordu
Kahramanmaraş merkezli depremde eşini ve 8 yaşındaki kızını kaybeden, 50 saat sonra diğer kızıyla birlikte enkazdan çıkartılan Fatoş Seçkin o anları anlattı. "Depremde hayatını kaybeden kızım, evcilik oynuyoruz sanıyordu" diyen Seçkin'in sözleri milyonları ağlattı.