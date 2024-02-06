Depremde mucize gibi olay! Morgda öldü sanılan çocuğun yaşadığını anlamıştı: 1 yıldır onu arıyor!

"BULSAYDIM EVLAT EDİNECEKTİM"

Çocuğun anne ve babasının hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirten Ahmet Vurgun, "Ben enkazda çalışırken enkazdan genç bir çocuk aldım hastaneye götürmeye çalışıyordum. Çocuk ne yazık ki yolda hayatını kaybetti. Hastaneye götürdüm hastanede çok kötğ bir görüntü vardı. O günleri Allah bir daha yaşatmasın. Ben de o genç arkadaşı hastanenin morguna götürdüm. Çok fazla cenaze vardı. En çok dikkatimi çeken bebek cenazeleriydi. Benim bulduğum çocuk da öldü diye oraya konmuştu üzerinde başka cenazeler vardı.