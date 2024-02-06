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Depremde mucize gibi olay! Morgda öldü sanılan çocuğun yaşadığını anlamıştı: 1 yıldır onu arıyor!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
16:02
Depremde mucize gibi olay! Morgda öldü sanılan çocuğun yaşadığını anlamıştı: 1 yıldır onu arıyor!
Hatay'da Ahmet Vurgun, öldü sanılarak morga kaldırılan bir çocuğun yaşadığını fark etti. Hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Acil servise alınarak yaşama tutulan o kız çocuğunun anne ve babasının hayatını kaybettiği belirlendi. Bir yıldır depremin mucize çocuğunu aradığını söyleyen Ahmet Vurgun, "Hala bir ümit karşılaşırız diye bekliyorum. Ben onu bulsaydım evlatlık alırdım" dedi.