Giriş Tarihi: 18.10.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024
10:15
Depremde vefat eden Merve Ateş’in naaşı bulundu: Yağmur uçmaz olarak defnedilmiş!
Hatay'da meydana gelen feci depremin 18. ayında başka bir isimle defnedildiği fark edilen Merve Ateş'in naaşı, asrın felaketinde vefat eden anne ve babasının yanına nakledildi. Kardeşine ait bir mezara kavuşmanın buruk mutluluğunu yaşadığını dile getiren İlknur Karaca, "Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz" dedi. İşte haberin detayları…