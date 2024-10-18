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Giriş Tarihi: 18.10.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:15

Depremde vefat eden Merve Ateş’in naaşı bulundu: Yağmur uçmaz olarak defnedilmiş!

Hatay'da meydana gelen feci depremin 18. ayında başka bir isimle defnedildiği fark edilen Merve Ateş'in naaşı, asrın felaketinde vefat eden anne ve babasının yanına nakledildi. Kardeşine ait bir mezara kavuşmanın buruk mutluluğunu yaşadığını dile getiren İlknur Karaca, "Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz" dedi. İşte haberin detayları…

İHA
Depremde vefat eden Merve Ateş’in naaşı bulundu: Yağmur uçmaz olarak defnedilmiş!

Depreme Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremde vefat eden Merve Ateş’in naaşı bulundu: Yağmur uçmaz olarak defnedilmiş!

Ateş'in ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin enkazında genç kıza ait herhangi bir ize rastlanamamıştı. Genç kızdan acı haber asrın felaketinin 18. ayında gelmiş ve DNA eşleşmeleri ile resimlerle yapılan kontroller sonucunda Ateş'in cenazesinin İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya Mezarlığı'na Yağmur Uçmaz ismiyle defnedildiği fark edilmişti.

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Depremde vefat eden Merve Ateş’in naaşı bulundu: Yağmur uçmaz olarak defnedilmiş!

Mezarı açılan Merve Ateş'in naaşında kendisine ait kolye ve eşyalara rastlanırken 2. kez yapılan DNA'da kesin sonuç ortaya çıktı. Ateş'in naaşı ablaları tarafından Arsuz ilçesi Kışla Mahallesi Mezarlığı'na babasının ve annesinin yanına defnedildi.

Depremde vefat eden Merve Ateş’in naaşı bulundu: Yağmur uçmaz olarak defnedilmiş!

"KARDEŞİMİ HEP SAĞ ARADIK"

Kardeşinin naaşının bulunmasına destek verenlere teşekkürlerini dile getiren Merve Ateş'in ablası İlknur Karaca, "6 Şubat'tan bu yana kız kardeşim Merve Ateş kayıptı. Hiçbir yerde ulaşamamıştık. 18 ay sonra çok şükür, mezarını bulduk. Bunun şükrünü ediyoruz. Kız kardeşimi biz hep sağ aradık, fakat ölmüş olabileceği ihtimalini de bulunduruyorduk. Ama kimsesizler mezarlığı tarandığında DNA'larda eşleşme de olmadı. Bundan 5 ay kadar önce İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın verdiği destekle kurulan arama komisyonuyla kardeşimin mezarı bulundu, rabbim razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Depremde vefat eden Merve Ateş’in naaşı bulundu: Yağmur uçmaz olarak defnedilmiş!

"YAĞMUR UÇMAZ OLARAK DEFNEDİLMİŞ"

Kardeşinin Yağmur Uçmaz ismiyle defnedildiğini ifade eden Karaca, "Biz kardeşimi Merve Ateş olarak aradık ama fakat Yağmur Uçmaz olarak defnedilmiş. Savcılıktan bize gelen haberle fotoğrafın eşleşip, eşleşmediğini öğrenmek istediklerini söylediler.

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