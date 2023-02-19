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Depremde WhatsApp grubuna yazdığı mesajlar cevapsız kaldı: Siz olmadan yaşayamam!
Giriş Tarihi: 19.02.2023 16:14
Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
16:34
Depremde WhatsApp grubuna yazdığı mesajlar cevapsız kaldı: Siz olmadan yaşayamam!
Asrın felaketinin ardından günler geçtikçe kaybolan yok olan ailelerin hikayeleri de ortaya çıkıyor. Hatay Antakya'da anne babasını ve kardeşini enkaz altında kaybeden Berfin Kırık sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yürekleri dağladı. Çekirdek Ailem dediği Whatsap grubuna depremi hissettiniz mi sorusu cevapsız kalan genç kız; "Çok seviyorum sizi ben siz olmadan yaşayamam" diye defalarca mesaj attı ama bir türlü cevap alamadı.