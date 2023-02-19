Depremde WhatsApp grubuna yazdığı mesajlar cevapsız kaldı: Siz olmadan yaşayamam!

Okulu için şehir dışında olduğu öğrenilen, Berfin Kırık depremi ilk hissettiği an aklına Hatay Antakya'daki ailesi geldi aklına. Çekirdek Ailem dediği Whatsap grubuna da dakikalar sonra bir mesaj attı; "Hissettiniz mi depremi, Biz bütün yurt aşağıdayız" yazdı. Ama ailesinden kimse bir daha o mesaja dönmedi.