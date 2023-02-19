Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Depremde WhatsApp grubuna yazdığı mesajlar cevapsız kaldı: Siz olmadan yaşayamam!
Giriş Tarihi: 19.02.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 16:34

Depremde WhatsApp grubuna yazdığı mesajlar cevapsız kaldı: Siz olmadan yaşayamam!

Asrın felaketinin ardından günler geçtikçe kaybolan yok olan ailelerin hikayeleri de ortaya çıkıyor. Hatay Antakya'da anne babasını ve kardeşini enkaz altında kaybeden Berfin Kırık sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yürekleri dağladı. Çekirdek Ailem dediği Whatsap grubuna depremi hissettiniz mi sorusu cevapsız kalan genç kız; "Çok seviyorum sizi ben siz olmadan yaşayamam" diye defalarca mesaj attı ama bir türlü cevap alamadı.

Yunus Emre KAVAK
Depremde WhatsApp grubuna yazdığı mesajlar cevapsız kaldı: Siz olmadan yaşayamam!

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketin ardından binlerce insanımız enkaz altında hayata gözlerini yumdu. O kara gecenin üzerinden günler geçtikçe acı hikayelerde artıyor.

Depremde WhatsApp grubuna yazdığı mesajlar cevapsız kaldı: Siz olmadan yaşayamam!

Okulu için şehir dışında olduğu öğrenilen, Berfin Kırık depremi ilk hissettiği an aklına Hatay Antakya'daki ailesi geldi aklına. Çekirdek Ailem dediği Whatsap grubuna da dakikalar sonra bir mesaj attı; "Hissettiniz mi depremi, Biz bütün yurt aşağıdayız" yazdı. Ama ailesinden kimse bir daha o mesaja dönmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Depremde WhatsApp grubuna yazdığı mesajlar cevapsız kaldı: Siz olmadan yaşayamam!

CEVAPSIZ KALAN MESAJLAR
Depremin ilk gününden beri ailesinden güzel haberler bekleyen Berfin Kırık'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar yürekleri dağladı. Ailesinin içinde olduğu mesaj grubundaki son mesajları paylaşan Berfin; "Bir ben kaldım...Yine bu gruptan içimi döksem size okur musunuz, duyar mısınız ?" yazdı.

Depremde WhatsApp grubuna yazdığı mesajlar cevapsız kaldı: Siz olmadan yaşayamam!

"ANILARIMIZI UNUTMAKTAN KORKUYORUM"
Başka bir paylaşımında ise; "Kahkahalarla saatlerce oturduğumuz mutfağım, gökyüzünü izleyip hayaller kurduğum balkonum, hep beraber oturduğumuz salonum, her köşesini tek tek düzenlediğim odam, fotoğraf albümleri, hatıra kutum, gitarım...

Depremde WhatsApp grubuna yazdığı mesajlar cevapsız kaldı: Siz olmadan yaşayamam!

Hepsi ailemi de alıp gitti. Herkes zamanla alışacaksın diyor ama ben yokluğunuza alışmaktan çok korkuyorum...

SON DAKİKA