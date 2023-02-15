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Haberler Yaşam Depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin TL yardımı ne zaman ve kimlere verilecek? Erdoğan açıkladı! 100 bin TL nakdi destek yardımı detayları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 15:16 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 15:19

Depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin TL yardımı ne zaman ve kimlere verilecek? Erdoğan açıkladı! 100 bin TL nakdi destek yardımı detayları belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Depremzedelere yapılacak yardımlara ilişkin detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin TL nakdi yardım yapılacağını duyurdu. Bu açıklama üzerine vatandaşlar, depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin TL yardımı ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru şartları neler gibi sorularla araştırma yapıyor. Peki, depremzedelere 100 bin TL yardım başvuruları başladı mı, 100 bin TL nakdi destek yardımı detayları belli oldu mu? İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları.

Depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin TL yardımı ne zaman ve kimlere verilecek? Erdoğan açıkladı! 100 bin TL nakdi destek yardımı detayları belli oldu mu?

Depremde yakınını kaybeden depremzedelere 100 bin TL nakdi destek verileceği dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Afetzedelere yapılacak olan yardımlar kapsamında, depremde vefat edenlerin yakınlarına ve ailelerine sunulacak 100 bin TL nakdi destek de gündeme geldi. Bunun üzerine vatandaşlar depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin TL yardımı ne zaman verilecek, kimlere verilecek sorularıyla araştırmaya koyuldu. İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması ve 100 bin TL nakdi destek yardımı konusunun detayları.

Depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin TL yardımı ne zaman ve kimlere verilecek? Erdoğan açıkladı! 100 bin TL nakdi destek yardımı detayları belli oldu mu?

YAKININI KAYBEDEN DEPREMZEDELERE 100 BİN TL NAKDİ DESTEK!

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını ulusa sesleniş konuşmasıyla duyurdu. Toplantıda depremden zarar gören şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için yapılması gereken planlamalar ele alınırken depremzedelere yapılacak nakdi yardımlar da netleşti.

İşte 100 bin TL desteği ile ilgili o açıklama;

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Depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin TL yardımı ne zaman ve kimlere verilecek? Erdoğan açıkladı! 100 bin TL nakdi destek yardımı detayları belli oldu mu?

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARINA 100 BİN LİRA NAKDİ YARDIM

"Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz."

(Henüz bu ödemenin detayları belli değil gelişmeler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.)

Depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin TL yardımı ne zaman ve kimlere verilecek? Erdoğan açıkladı! 100 bin TL nakdi destek yardımı detayları belli oldu mu?

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere kira yardımı yapılacağını açıklamıştı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada " "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız"

Çalışmalar için 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız. ifadeleri almıştı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Bir yıl içerisinde inşallah bu yıkılan binaları elimizdeki tip projelerle yeniden inşa edecek yeniden sahiplerine teslim edeceğiz.10 bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlamış olacağız.İster Adıyaman'da ister farklı illerde bir yıl benim vatandaşlarım kalabilecek" ifadelerini kullandı.

Depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin TL yardımı ne zaman ve kimlere verilecek? Erdoğan açıkladı! 100 bin TL nakdi destek yardımı detayları belli oldu mu?

100 BİN TL DEPREM YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

100 bin TL nakdi destek ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ödeme tarihleri açıklandığında detaylar haberimize eklenecek.

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