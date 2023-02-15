Depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin TL yardımı ne zaman ve kimlere verilecek? Erdoğan açıkladı! 100 bin TL nakdi destek yardımı detayları belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Depremzedelere yapılacak yardımlara ilişkin detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin TL nakdi yardım yapılacağını duyurdu. Bu açıklama üzerine vatandaşlar, depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin TL yardımı ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru şartları neler gibi sorularla araştırma yapıyor. Peki, depremzedelere 100 bin TL yardım başvuruları başladı mı, 100 bin TL nakdi destek yardımı detayları belli oldu mu? İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları.