Depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin TL yardımı ne zaman ve kimlere verilecek? Erdoğan açıkladı! 100 bin TL nakdi destek yardımı detayları belli oldu mu?

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere kira yardımı yapılacağını açıklamıştı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada " "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız"

Çalışmalar için 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız. ifadeleri almıştı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Bir yıl içerisinde inşallah bu yıkılan binaları elimizdeki tip projelerle yeniden inşa edecek yeniden sahiplerine teslim edeceğiz.10 bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlamış olacağız.İster Adıyaman'da ister farklı illerde bir yıl benim vatandaşlarım kalabilecek" ifadelerini kullandı.