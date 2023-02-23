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Haberler Yaşam Depremde yaşadıkları dehşete düşürdü: Ayağımı çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu!
Giriş Tarihi: 23.02.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 11:21

Depremde yaşadıkları dehşete düşürdü: Ayağımı çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu!

Dört kişilik aile deprem enkazından kendi imkanlarıyla çıktı. Ayağını kaybeden Sevgi Öztürk, kabus dolu anları anlattı: Eşime 'ayağımın üstünden kalk canım çok yanıyor' dedim. Eşim 'ben oturmuyorum' dedi. Sonra ayağımı kendime doğru çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu…

Depremde yaşadıkları dehşete düşürdü: Ayağımı çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu!

Depremde ayağını kaybeden kadın, ailecek yaşadıkları kabusu anlattı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler Adıyaman'ın Besni ilçesini de yıktı. Öztürk aile apartmanının 2. katında oturan 4 kişilik Öztürk ailesi çöken binanın enkazında kaldı.

Depremde yaşadıkları dehşete düşürdü: Ayağımı çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu!

DEPREMDE 10 SANİYE BİLE DAYANMADI
Enkazdan kendi çabalarıyla çıkan aile o dehşet anlarını anlattı. Aile yaşanan depremde binalarının 10 saniye bile dayanamayıp yıkıldığını söyledi.

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Depremde yaşadıkları dehşete düşürdü: Ayağımı çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu!

Sağ ayak parmakları kopan ve ayağı topuğa kadar ampute edilen Sevgi Öztürk şimdi yaşadığına şükrederek yeni bir hayata başlamak istiyor.

Depremde yaşadıkları dehşete düşürdü: Ayağımı çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu!

KORİDORA VARIR VARMAZ...
Depremde evlerinin 5 ila 10 saniye arasında çöktüğünü ifade eden anne Sevgi Öztürk, "Bizim bina 4 katlı, biz 2. kattaydık. Uykuda yakalandığımız depremde şiddetli bir ses ve sarsıntıya uyandık. Hemen toparlanmaya çalıştık ama camdan bakacak fırsatımız bile olmadı. Ben eşim ve 2 çocuğum dış koridora varır varmaz anında çöktük. Depremin olmasıyla evimizin çökmesi 5-10 saniye arasıdır. Biz kalan depremleri de enkaz altında yaşadık. Çok kötü bir durumdu. Evimiz çöktükten sonrada deprem sürüyordu" dedi.

Depremde yaşadıkları dehşete düşürdü: Ayağımı çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu!

ÖLÜYORUZ DERKEN BİR IŞIK GÖRDÜM
Enkazın altındayken doğalgazlarının sızmaya başladığını belirten Sevgi Öztürk, "Yıkıntıların arasında bekledik. Çünkü her yer kapkaranlıktı. Doğalgazımız sızmaya başladı. Artık biz ölüyoruz dedik ailemizle helalleştik. Çünkü çok kötü bir koku başladı.Doğalgaz borusuyla sanki ağzımıza gaz püskürtülüyordu. Ölüyoruz derken bir ışık gördüm. Eşim yerde sürünerek o ışığa doğru gitti. Biz de peşinden gittik" şeklinde konuştu.

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