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Depremde yaşadıkları dehşete düşürdü: Ayağımı çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu!
Giriş Tarihi: 23.02.2023 11:21
Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
11:21
Depremde yaşadıkları dehşete düşürdü: Ayağımı çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu!
Dört kişilik aile deprem enkazından kendi imkanlarıyla çıktı. Ayağını kaybeden Sevgi Öztürk, kabus dolu anları anlattı: Eşime 'ayağımın üstünden kalk canım çok yanıyor' dedim. Eşim 'ben oturmuyorum' dedi. Sonra ayağımı kendime doğru çektiğimde parmaklarımın hepsi kopmuştu…