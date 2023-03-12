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Haberler Yaşam Depremden önce milyonerdi; Şimdi hurdalıklarda borcunu ödemek için bekliyor
Giriş Tarihi: 12.03.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 08:08

Depremden önce milyonerdi; Şimdi hurdalıklarda borcunu ödemek için bekliyor

Depremden önce 30 milyonluk servete sahipti, şimdi hurdalıklarda borcu için arabalarını bekliyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda ev ve işyeri yerle bir olurken binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Adıyaman'da oto galericilik yapan Sercan Sevim depremde anne ve babası dahil 13 yakınını kaybetti. 'Depremden önce 30 milyonluk adamdım, 3 milyon lira da borcum vardı. Şu an eksi 3 milyondayım' diyen Sercan Sevim, "Atatürk Bulvarı üzerinde oto galeri dükkanım vardı. İşyerimin bulunduğu Zümrüt Apartmanındaki iki dairem yerle bir oldu. 6 arabam 8 kadar motosikletim enkaz altında kaldı. Hepsi hurdaya döndü. Bundan sonra ne yaparım bilmiyorum" diye konuştu.

ERTAN GÜRCANER
Depremden önce milyonerdi; Şimdi hurdalıklarda borcunu ödemek için bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem Adıyaman'da da deyim yerindeyse taş taş üstünde bırakmadı. Depremin şiddeti ile çok sayıda bina yıkılırken enkaz altında kalan binlerce vatkandaş da hayatını kaybetti. Deprem'de annesi Fatma Hanım Sevim ile babası Mehmet Sevim'i kaybeden oto galerici Sercan Sevim yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

Depremden önce milyonerdi; Şimdi hurdalıklarda borcunu ödemek için bekliyor

6 LÜKS ARABAM HURDA OLDU

Deprem öncesi Adıyaman'da Atatürk Bulvarı üzerinde yeni Migros'un yanında oto galericilik yaptığını belirten Sevim; "30 milyon liralık adamdım. Sabah kalktım eksi 3 milyon liralık adam oldum. İşyerimin bulunduğu Zümrüt Apartmanında 2 dairem vardı. Galeride 6 adet son model lüks araçla 8 tane motorsikletim vardı. Apartman yıkıldı. Araçların hepsi de enkaz altında kaldı, hurdaya döndü. Bundan sonra ne yaparım nasıl yaşarım bilmiyorum." diye konuştu.

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Depremden önce milyonerdi; Şimdi hurdalıklarda borcunu ödemek için bekliyor

KIYAMET FİLMİ GİBİ...

Yaşadıklarımız televizyonlardaki kıyamet filmlerinin fragmanı gibiydi diye konuşan Sevim sözlerini şöyle sürdürdü: "Anne ve babamın cenazelerini enkaz altından 8. günde çıkarttık. Onlarlabirlikte aileden toplam 13 kaybım var.

Depremden önce milyonerdi; Şimdi hurdalıklarda borcunu ödemek için bekliyor

Bizim oturduğumuz ev yıkılmadı. Su güne kadar böyle bir duyguyu ne yaşadık ne de gördük. Allah bundan sonra bir daha yaşatmasın. Çok zor anlardı. Allah ne düşmanıza ne de dostumuza böyle birşey yaşatmasın.

Depremden önce milyonerdi; Şimdi hurdalıklarda borcunu ödemek için bekliyor

CANIMIZ GİTTi, MALIMIZIN PEŞİNE DÜŞTÜK

Resmen kıyabet koptu. Acımızı dahi yaşayamıyoruz. Bundan sonra nasıl yaşarız ne yaparız bilemiyorum. Canımız gitti malımızırn peşine düştük. Alahın takdiridir. Kuldan değil Allahtan geldi. Anne ve babamın cenazelerini bulduğumuza sevinir olduk.

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