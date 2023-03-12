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Depremden önce milyonerdi; Şimdi hurdalıklarda borcunu ödemek için bekliyor
Giriş Tarihi: 12.03.2023 08:08
Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
08:08
Depremden önce milyonerdi; Şimdi hurdalıklarda borcunu ödemek için bekliyor
Depremden önce 30 milyonluk servete sahipti, şimdi hurdalıklarda borcu için arabalarını bekliyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda ev ve işyeri yerle bir olurken binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Adıyaman'da oto galericilik yapan Sercan Sevim depremde anne ve babası dahil 13 yakınını kaybetti. 'Depremden önce 30 milyonluk adamdım, 3 milyon lira da borcum vardı. Şu an eksi 3 milyondayım' diyen Sercan Sevim, "Atatürk Bulvarı üzerinde oto galeri dükkanım vardı. İşyerimin bulunduğu Zümrüt Apartmanındaki iki dairem yerle bir oldu. 6 arabam 8 kadar motosikletim enkaz altında kaldı. Hepsi hurdaya döndü. Bundan sonra ne yaparım bilmiyorum" diye konuştu.