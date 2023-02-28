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Haberler Yaşam Genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak'tan geriye o yürek yakan görüntüler kaldı...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 14:08

Genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak'tan geriye o yürek yakan görüntüler kaldı...

Kahramanamaraş merkezli depremlerin ardından, Adıyaman'da enkaz altından 62 saat sonra sağ olarak çıkarılan genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak'tan acı haber geldi. Yaşamını yitiren Parlak'ın, vefat etmeden önce hastane odasında arkadaşıyla olan diyaloğu, izleyenleri duygulandırdı...

Genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak’tan geriye o yürek yakan görüntüler kaldı...

Kahramanamaraş merkezli depremin ardından, Adıyaman'da 62 saat sonra kurtarılan 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak, Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak’tan geriye o yürek yakan görüntüler kaldı...

Cihan Emir Parlak, Kerem Aktürkoğlu ve Muslera ile hastanede görüntülü olarak görüşmüştü.

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Genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak’tan geriye o yürek yakan görüntüler kaldı...

Galatasararay taraftarı Cihan, bugün hayata gözlerini yumdu.

Son Dakika: Depremden sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak'tan acı haber geldi | Video

Genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak’tan geriye o yürek yakan görüntüler kaldı...

Genç Galatasaraylı'nın vefatının ardından Galatasaray kulübü başsağlığı mesajı yayınladı.

Genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak’tan geriye o yürek yakan görüntüler kaldı...

Cihan Emir'in vefat etmeden önce, hastane odasında arkadaşıyla olan diyaloğu izleyenleri duygulandırdı.

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