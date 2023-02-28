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Genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak'tan geriye o yürek yakan görüntüler kaldı...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 13:57
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
14:08
Genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak'tan geriye o yürek yakan görüntüler kaldı...
Kahramanamaraş merkezli depremlerin ardından, Adıyaman'da enkaz altından 62 saat sonra sağ olarak çıkarılan genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak'tan acı haber geldi. Yaşamını yitiren Parlak'ın, vefat etmeden önce hastane odasında arkadaşıyla olan diyaloğu, izleyenleri duygulandırdı...