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Giriş Tarihi: 19.02.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 12:37

Depremden telefonunun feneriyle kurtulan Meryem'den yürek yakan sözler: Oğlumun cenazesine bile gidemedim

Kahramanmaraş depreminin enkazından kurtarılan 28 yaşındaki Meryem Eflatun oğlunu ve kocasını kaybetmenin acısını yaşıyor. Cep telefonunun feneri sayesinde kurtarılan Eflatun'un "Canlarımın hepsi gitti, oğlumun cenazesine bile gidemedim" diyerek yürekleri dağladı.

AA
Depremden telefonunun feneriyle kurtulan Meryem’den yürek yakan sözler: Oğlumun cenazesine bile gidemedim

Kahramanmaraş'ta kaldıkları apartmanın enkazından cep telefonunun ışığını fark eden babası tarafından yaralı kurtarılan 28 yaşındaki Meryem Eflatun, oğlu, eşi ve kayınpederini kaybetmenin acısını yaşıyor. Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Kahramanmaraş'ta çöken 11 katlı apartmanın enkazından 25 saat sonra yaralı olarak çıkarılan Meryem Eflatun'un tedavisine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde devam ediliyor. Nefroloji servisine yatırılan ve sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Eflatun, AA muhabirine, deprem anında yaşadıklarını unutamadığını söyledi.

Depremden telefonunun feneriyle kurtulan Meryem’den yürek yakan sözler: Oğlumun cenazesine bile gidemedim

"KARANLIKTI AMA TUHAF DA BİR AYDINLIK VARDI"

Deprem sırasında eşi, 8 yaşındaki oğlu ve kayınpederiyle evde olduklarını anlatan Eflatun, "Kayınbabam rahatsız olduğu için yanımızda kalıyordu. Geceleri lavaboya gitmek için telefonla beni arıyordu. O yüzden telefonum baş ucumdaydı. Eşim de gece ekmek fabrikasında çalışıyordu, saat 03.00 gibi eve geldi. O sırada çocuğum da kalktı ve ikisi mutfağa gitti. Ben de çocuk odasında dinlenmek için yatağa uzanmıştım ama daha uyumamıştım. Bir süre sonra aşırı sallantı hissettim. Arka taraftan mutfağa doğru gitmeye çalıştım. Giderken karanlıktı ama tuhaf da bir aydınlık vardı, önümü görebiliyordum." dedi.

Cep telefonunun feneri sayesinde enkazdan çıkarılan Meryem, yaşadıklarını unutamıyor | Video

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Depremden telefonunun feneriyle kurtulan Meryem’den yürek yakan sözler: Oğlumun cenazesine bile gidemedim

"GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM"

Eflatun, daha sonra duvarlardaki alçının dökülmeye başladığını belirterek, "Çelik kapının oraya vardığımda eşim çocuğu alıp dışarı çıkmaya çalışıyordu, terliğini giyiyordu. Arkasından elimi uzattım, 'Gitmeyin' dedim. Arkamı dönüp kayınbabama baktıktan sonra gerisini hatırlamıyorum." diye konuştu.

Depremden telefonunun feneriyle kurtulan Meryem’den yürek yakan sözler: Oğlumun cenazesine bile gidemedim

MOLOZLAR BAŞINA YIKILMIŞ

Enkazda oturur vaziyette kaldığını, sadece ellerini oynatabildiğini aktaran Eflatun, "Biraz elimi oynatırken telefon geldi elime. Telefonu aldım ama hiç şebeke yok, kimseyi arayamıyorum. Sesleniyorum, kimseden cevap alamıyorum. Ondan sonra sarsıntılar devam ettikçe üstüme molozların ağırlığı çökmeye başladı. En son iki kolumu da enkazın altında çıkarınca başımı temizledim. Biraz kendimi çekince daha rahat nefes alıp vermede başladım." ifadelerini kullandı.

Depremden telefonunun feneriyle kurtulan Meryem’den yürek yakan sözler: Oğlumun cenazesine bile gidemedim

CEP TELEFONU FENERİ HAYATINI KURTARDI

Eflatun, enkaz altındayken cep telefonunun fenerini açtığını vurgulayarak, dışarıdan gelen sesleri duyduğunu fakat bağırmasına rağmen sesini duyuramadığını belirtti.

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