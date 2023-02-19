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Depremden telefonunun feneriyle kurtulan Meryem'den yürek yakan sözler: Oğlumun cenazesine bile gidemedim
Giriş Tarihi: 19.02.2023 12:04
Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
12:37
Depremden telefonunun feneriyle kurtulan Meryem'den yürek yakan sözler: Oğlumun cenazesine bile gidemedim
Kahramanmaraş depreminin enkazından kurtarılan 28 yaşındaki Meryem Eflatun oğlunu ve kocasını kaybetmenin acısını yaşıyor. Cep telefonunun feneri sayesinde kurtarılan Eflatun'un "Canlarımın hepsi gitti, oğlumun cenazesine bile gidemedim" diyerek yürekleri dağladı.