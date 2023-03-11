Depremin büyüklüğünü fay hattının kırıklığı gözler önüne serdi: Deprem sonrası bataklık gölü oluşmuş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA ekiplerinin saha inceleme ve çalışmalarını günlük takip ederek, ekiplerden sürekli bilgi alıyor.

Söz konusu haritaların hazırlandıktan sonra hem kamuoyula hem de ulusal ve uluslararası yerbilimcilerle paylaşılacağı öğrenildi.