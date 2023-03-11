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Depremin büyüklüğünü fay hattının kırıklığı gözler önüne serdi: Deprem sonrası bataklık gölü oluşmuş
Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:41
Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
11:47
Depremin büyüklüğünü fay hattının kırıklığı gözler önüne serdi: Deprem sonrası bataklık gölü oluşmuş
Kahramanmaraşlı ve Hatay Defne depremlerin fay hattı üzerindeki incelemelerini tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden Tetkik Arama (MTA) ekipleri raporlama aşamasına geçti.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından MTA ekipleri yıkımın etkilerini ve fay hattının durumunu incelemek için sahaya indi. Depremin büyüklüğünü fay hattının kırıklığı gözler önüne serdi...