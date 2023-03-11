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Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 11:47

Depremin büyüklüğünü fay hattının kırıklığı gözler önüne serdi: Deprem sonrası bataklık gölü oluşmuş

Kahramanmaraşlı ve Hatay Defne depremlerin fay hattı üzerindeki incelemelerini tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden Tetkik Arama (MTA) ekipleri raporlama aşamasına geçti.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından MTA ekipleri yıkımın etkilerini ve fay hattının durumunu incelemek için sahaya indi. Depremin büyüklüğünü fay hattının kırıklığı gözler önüne serdi...

Depremin büyüklüğünü fay hattının kırıklığı gözler önüne serdi: Deprem sonrası bataklık gölü oluşmuş

Ekiplerin saha çalışması kapsamında kuzeydoğuda Yarpuzlu ile güneybatıda Antakya Havalimanı güneyine kadar olan alanda, toplam 315 km uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde 271 gözlem yaptı.

Depremin büyüklüğünü fay hattının kırıklığı gözler önüne serdi: Deprem sonrası bataklık gölü oluşmuş

İlk olarak meydana gelen 04.17'deki Pazarcık merkezli depremle ilgili olarak havadan ve karadan 225 kilometre alan tarandı ve modelleme oluşturuldu.

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Depremin büyüklüğünü fay hattının kırıklığı gözler önüne serdi: Deprem sonrası bataklık gölü oluşmuş

İkinci olarak 13.24'te meydana gelen Elbistan merkezli depremle ilgili olarak ise kuzeydoğuda Eskiköy (Doğanşehir-Malatya) ile batıda Göksun (Kahramanmaraş) arasında kalan alanda, 177 km uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde toplam 80 gözlem yapıldı.

Depremin büyüklüğünü fay hattının kırıklığı gözler önüne serdi: Deprem sonrası bataklık gölü oluşmuş

Son olarak 20 Şubat meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki Hatay Defne depremiyle ilgili olarak ise depreme neden olan 45 km uzunluğundaki Antakya Fay Zonu üzerinde 26 gözlem yapıldı.

Depremin büyüklüğünü fay hattının kırıklığı gözler önüne serdi: Deprem sonrası bataklık gölü oluşmuş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA ekiplerinin saha inceleme ve çalışmalarını günlük takip ederek, ekiplerden sürekli bilgi alıyor.
Söz konusu haritaların hazırlandıktan sonra hem kamuoyula hem de ulusal ve uluslararası yerbilimcilerle paylaşılacağı öğrenildi.

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