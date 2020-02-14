Depremin kalbi Kandilli Rasathanesi'nde atıyor! Son depremler buradan tüm ülkeye duyuruluyor

Depremin kalbi burada atıyor... Tüm ülke buradan gelecek haberleri bekliyor

Yani burada depremler zaman içinde hem sıklıkları hem büyüklükleri azalarak bitmek üzere. Bu tabii büyük bir deprem olduğu için nadir de olsa artçıları devam edecektir ama esas önemli olan artçıların yoğun şekilde yaşandığı zaman dilimi bitmiş sayılabilir. Şu ana kadar 4.0-4.9 arası 37 deprem, 5.1 bir adet, 5.6 bir adet olmak üzere depremler oldu"