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Galeri Depremin kalbi Kandilli Rasathanesi'nde atıyor! Son depremler buradan tüm ülkeye duyuruluyor
Depremin kalbi Kandilli Rasathanesi'nde atıyor! Son depremler buradan tüm ülkeye duyuruluyor
Elazığ ve Manisa'da yaşanan depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Şu ana kadar Elazığ'da 1300'ün üzerinde, Manisa'da ise 3400'ün üzerinde artçı deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi (BOUN) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde bulunan "Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi" Türkiye'nin farklı bölgelerine yerleştirdikleri deprem izleme istasyonlarından gelen sinyaller ile 7 gün 24 saat son depremleri izliyor ve değerlendiriyor.
Giriş Tarihi: 14.02.2020
11:48
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
12:00
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Depremin kalbi burada atıyor... Tüm ülke buradan gelecek haberleri bekliyor
Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, " Elazığ depremi önemli bir deprem, 40 kilometrelik bir alanı kırdı. 75 kilometrelik bir alan ve yaklaşık 10 kilometrelik yarı çaplı dikdörtgen düzlemde etkili oldu. Şu anda artçılar olumlu şekilde azalıma girdi. Bundan sonra sıklıkları ve büyüklükleri azalacak. Endişeden ziyade bilinçli olmak ve depreme her zaman hazırlıklı olmak gerekiyor" dedi.
Depremin kalbi burada atıyor... Tüm ülke buradan gelecek haberleri bekliyor
ELAZIĞ'DA 1300'ÜN ÜZERİNDE ARTÇI DEPREM OLDU 24 Ocak'taki Elazığ depreminin sürpriz olmadığını dile getiren Dr. Kalafat, bölgede devam eden artçı depremlerin büyüklüğünün ve sıklığının gittikçe azaldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
Depremin kalbi burada atıyor... Tüm ülke buradan gelecek haberleri bekliyor
"Burada biraz yakın tarihe baktığımızda hemen depremin olduğu yerin kuzey ucunda yine 6 büyüklüğünde bir
deprem meydana gelmişti. Yani bu deprem çok da sürpriz değildi. Eski çalışmalara baktığımızda da biz burayı zaten 2011'li yıllarda sismik boşluk olarak tanımlamıştık. Artçı depremlerin dağılımına baktığımızda önceki gün 15.00 suları itibarıyla 1330 artçı deprem meydana geldi.
Depremin kalbi burada atıyor... Tüm ülke buradan gelecek haberleri bekliyor
Fay boyunca özellikle Kuzeydoğu ve Güneybatı'ya doğru artçı
deprem dağılımlarını görüyoruz. Daha hassas bir şekilde baktığımızda, bu depremden sonra 4'ün üzerinde 39 adet artçı deprem meydana geldi. Bu önemli depremlerin dağılımı da yine Kuzeydoğu ve Güneybatı yönlü olarak görüldü.
Depremin kalbi burada atıyor... Tüm ülke buradan gelecek haberleri bekliyor
Özellikle fay boyunca yine güneybatı yönünde kırılan fayın iki yönünde enerjinin biraz yüklendiğini ve artçıların yoğun olduğunu bize gösteriyor. Biz ilk gün basın toplantısında da şunu söylemiştik, 'Bu
deprem sonrasında önemli artçılar yoğun bir şekilde ilk bir hafta içinde olacak' diye. Evet doğruydu, ilk bir hafta içerisinde artçılar yoğun bir şekilde oldu. Ve şu anda azalım periyoduna girdi.
Depremin kalbi burada atıyor... Tüm ülke buradan gelecek haberleri bekliyor
Yani burada depremler zaman içinde hem sıklıkları hem büyüklükleri azalarak bitmek üzere. Bu tabii büyük bir
deprem olduğu için nadir de olsa artçıları devam edecektir ama esas önemli olan artçıların yoğun şekilde yaşandığı zaman dilimi bitmiş sayılabilir. Şu ana kadar 4.0-4.9 arası 37 deprem, 5.1 bir adet, 5.6 bir adet olmak üzere depremler oldu"
Depremin kalbi burada atıyor... Tüm ülke buradan gelecek haberleri bekliyor
ARTÇILAR AZALIM PERİYODUNA GİRDİ Kalafat, " Elazığ depremi önemli bir deprem, 40 kilometrelik bir alanı kırdı. 75 kilometrelik bir alan ve yaklaşık 10 kilometrelik yarı çaplı dikdörtgen düzlemde etkili oldu. Şu anda artçılar olumlu şekilde azalıma girdi. Bundan sonra sıklıkları ve büyüklükleri azalacak. Endişeden ziyade bilinçli olmak ve depreme her zaman hazırlıklı olmak gerekiyorö dedi.