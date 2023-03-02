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Haberler Yaşam Depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne seren görüntüler! İşte fay hattının başlangıç noktası
Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:44

Depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne seren görüntüler! İşte fay hattının başlangıç noktası

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afşin ilçesi sınırlarında fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bir arazide çekilen görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İHA
Depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne seren görüntüler! İşte fay hattının başlangıç noktası

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin doğaya verdiği zarar da her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor.

Depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne seren görüntüler! İşte fay hattının başlangıç noktası

Özellikle ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesine komşu Afşin ilçesi kırsalında Kuşkayası ile Karagöz mahalleleri arasında yer alan arazideki görüntü, görenleri endişelendirdi.

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Depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne seren görüntüler! İşte fay hattının başlangıç noktası

Fay hattı kırsal bölgedeki arazide hem devasa göçük oluşturdu, hem de derin yarıklar ortaya çıkardı.

Depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne seren görüntüler! İşte fay hattının başlangıç noktası

FELAKETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SEREN GÖRÜNTÜLER

Bölgedeki göçük ve yarıklar hem yarış hem de normal dron ile görüntülendi.

Depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne seren görüntüler! İşte fay hattının başlangıç noktası

Görüntüler asrın felaketini de bir kez daha gözler önüne serdi.

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