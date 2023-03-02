Haberler Yaşam Depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne seren görüntüler! İşte fay hattının başlangıç noktası

Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:44

Depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne seren görüntüler! İşte fay hattının başlangıç noktası

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afşin ilçesi sınırlarında fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bir arazide çekilen görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.