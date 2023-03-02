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Depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne seren görüntüler! İşte fay hattının başlangıç noktası
Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:42
Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
09:44
Depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne seren görüntüler! İşte fay hattının başlangıç noktası
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afşin ilçesi sınırlarında fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bir arazide çekilen görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.