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Haberler Yaşam Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı
Giriş Tarihi: 08.04.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 15:55

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı nedeniyle derin yarıklar meydana geldi. Deprem nedeniyle çiftlik evinin bulunduğu geniş alanda 3 metrelik bir çökme, 7 metrelik de batıya doğru kayma görüldü.

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasarı Hatay'ın Antakya ilçesi aldı. İlçede neredeyse yaşanabilecek durumda ev kalmazken, 10 binlerce vatandaş da hayatını kaybetti. Depremin neden olduğu hasar da her geçen gün daha da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Melekli Mahallesi'ndeki bir çiftliğin tam altından geçen fay hattı çiftliği adeta ikiye böldü. Çiftlik evinin de yer aldığı geniş bir alanda toprak 3 metre çökerken yaklaşık 7 metre de batıya doğru kaydı.

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Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Öte yandan deprem nedeniyle yarılan topraktan deniz kumuyla birlikte buharlı su çıkan kaynaklar oluştu. Bir müddet buhar saçan su kaynakları geçen günler içerisinde kurudu. Depreme eşi ve 3 çocuğuyla birlikte çiftlikteki evinde yakalanan Yasir Koç, deprem sırasında çocuklarını son anda yıkılan evinden dışarı çıkarmayı başarabildi.

Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı | Video

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

"SONUMUZUN GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Yaşadığı dehşeti anlatan çiftlik sahibi Yasir Koç, "Biz deprem gecesi buradaydık. Fay hattı çocukların odasından geçiyordu. Son anda çocukları dışarı çıkardım. Büyük bir patlama sesi geldi. Araçlar yer değiştirdik.

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Toprak 7-8 metre kaydı. Çok korkutucu bir geceydi. Sonumuz geldiği sandım. Gözümüzle yerin yarıldığını gördük. Sanki yerin altından bir şey geçiyordu. Daha sonra yerin altında buharla birlikte sular fışkırdı.

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