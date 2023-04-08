Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasarı Hatay'ın Antakya ilçesi aldı. İlçede neredeyse yaşanabilecek durumda ev kalmazken, 10 binlerce vatandaş da hayatını kaybetti. Depremin neden olduğu hasar da her geçen gün daha da gün yüzüne çıkmaya başladı.