Depremzede aile SABAH’a konuştu: Yeni yuvamızda ikinci baharımızı yaşıyoruz

Oğlu ile birlikte evlerinin bahçesine ve çevresine çeşitli ağaçlar diken Mehmet Tüllüce, "Devletimizin yaptığı her şeyden memnunuz. Bahçeme ağaçları dikerken huzur buluyorum. Doğayla iç içeyiz. Torunlarım da geldiği zaman değmeyin keyfime" diyerek sevincini dile geçirdi.