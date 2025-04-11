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Haberler Yaşam Depremzede aile SABAH'a konuştu: Yeni yuvamızda ikinci baharımızı yaşıyoruz
Giriş Tarihi: 11.04.2025 07:51 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 07:59

Depremzede aile SABAH'a konuştu: Yeni yuvamızda ikinci baharımızı yaşıyoruz

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Osmaniyeli Tüllüce ailesi yeni yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Evinin bahçesine çeşitli ağaçlar diken ve 40 yıllık eşi Emine Tüllüce ile SABAH objektifine mutluluk pozu veren Mehmet Tüllüce, "İkinci baharımızı yaşıyoruz" dedi.

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
Depremzede aile SABAH’a konuştu: Yeni yuvamızda ikinci baharımızı yaşıyoruz

Asrın felaketinde evleri yıkılan 40 yıllık evli 4 çocuk sahibi Osmaniyeli Mehmet- Emine Tüllüce çifti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından Osmaniye'nin Kazmacı Köyü'nde yapılan evlerinde mutlu bir yaşam sürdürüyor.

Depremzede aile SABAH’a konuştu: Yeni yuvamızda ikinci baharımızı yaşıyoruz

Evinin bahçesini ve çevresine çeşitli türde ağaçlar diken emekli Mehmet Tüllüce (65), "Burada yaşamak bize huzur veriyor. Eşimle biz burada ikinci baharımızı yaşıyoruz" dedi.

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Depremzede aile SABAH’a konuştu: Yeni yuvamızda ikinci baharımızı yaşıyoruz

"HUZUR BULUYORUM"

Osmaniye'nin Tüllüce Köyü'ndeki evleri ağır hasar alması sonucu yıkılan Tüllüce ailesi, kura çekiminde adlarının açıklanmasının ardından hiç vakit kaybetmeden Kazmacı Köyü'ndeki evlerine yerleşti.

Depremzede aile SABAH’a konuştu: Yeni yuvamızda ikinci baharımızı yaşıyoruz

Üniversiteyi yeni bitiren oğulları Zafer Tüllüce (25) ile hayatlarını sürdüren aile 3+1 evlerinin çok güzel yapıldığını dile getirdiler.

Depremzede aile SABAH’a konuştu: Yeni yuvamızda ikinci baharımızı yaşıyoruz

Oğlu ile birlikte evlerinin bahçesine ve çevresine çeşitli ağaçlar diken Mehmet Tüllüce, "Devletimizin yaptığı her şeyden memnunuz. Bahçeme ağaçları dikerken huzur buluyorum. Doğayla iç içeyiz. Torunlarım da geldiği zaman değmeyin keyfime" diyerek sevincini dile geçirdi.