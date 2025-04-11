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Depremzede aile SABAH'a konuştu: Yeni yuvamızda ikinci baharımızı yaşıyoruz
Giriş Tarihi: 11.04.2025 07:51
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
07:59
Depremzede aile SABAH'a konuştu: Yeni yuvamızda ikinci baharımızı yaşıyoruz
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Osmaniyeli Tüllüce ailesi yeni yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Evinin bahçesine çeşitli ağaçlar diken ve 40 yıllık eşi Emine Tüllüce ile SABAH objektifine mutluluk pozu veren Mehmet Tüllüce, "İkinci baharımızı yaşıyoruz" dedi.