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Haberler Yaşam Depremzede Ayşe Nine o ülkenin davetini geri çevirdi: Sözleri tüm Türkiye’yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 11:58

Depremzede Ayşe Nine o ülkenin davetini geri çevirdi: Sözleri tüm Türkiye’yi ağlattı!

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde yaşanan depremler, 11 ili salladı. En büyük yıkım ise Hatay'da yaşandı. 72 yaşındaki Ayşe Koçak'ın 6 dairesi birden yıkıldı. Konteyner yuvasında yaşamını sürdüren ve Almanya'dan gelen daveti geri çeviren Koçak'ın vatan sevgisi herkesi duygulandırdı!

İHA
Depremzede Ayşe Nine o ülkenin davetini geri çevirdi: Sözleri tüm Türkiye’yi ağlattı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Antakya ilçesi adeta yok olmuş ve binlerce insan başka şehirlere göç etmişti. Depreme Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yakalanan 72 yaşındaki Ayşe Koçak'ın da yuvası yerle bir oldu.

Depremzede Ayşe Nine o ülkenin davetini geri çevirdi: Sözleri tüm Türkiye’yi ağlattı!

ALMANYA'DAN DAVET GELDİ AMA…

Koçak, şahsına ait konteyner satın alarak yıkılan evinin enkazına yerleştirdi. Konteyneri kendi emeğiyle ev haline getirmeye çalışan Koçak, hırsızların hedefi oldu.

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Depremzede Ayşe Nine o ülkenin davetini geri çevirdi: Sözleri tüm Türkiye’yi ağlattı!

Gençlik dönem yurt dışına göç eden 72 yaşındaki Koçak, Almanya'da yaşama hakkı olmasına rağmen yaşadığı mahalleden ve hatıralarının geçtiği sokaklardan ayrılamıyor.

Depremzede Ayşe Nine o ülkenin davetini geri çevirdi: Sözleri tüm Türkiye’yi ağlattı!

6 DAİRESİ VARDI… HEPSİ YIKILDI!

Depremden önce 6 dairesinin olduğu ama hepsinin yıkıldığını belirten depremzede Koçak, "Depremde evim ağır hasar aldı ve yıkıldı. Depremden önce 6 dairem vardı ama hepsi yıkıldı. Bu moloz yığınların üstünde benim evim vardı. Evim ağır hasarlıyken evime hırsızlar girip eşyalarımı, altınlarımı ve kapı pencereyi çaldılar.

Depremzede Ayşe Nine o ülkenin davetini geri çevirdi: Sözleri tüm Türkiye’yi ağlattı!

Şimdi konteynerim var. Konteyner da elektrik ve su bağlanmadı. Konteyner benim şahsıma ait ama yapmaya gücüm yoktu. Ne elektrik var ne su var. İçinde de yatılmıyor. Hırsızlar konteynerin kablolarını ve lambaları çaldılar" dedi.

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