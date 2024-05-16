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Depremzede Ayşe Nine o ülkenin davetini geri çevirdi: Sözleri tüm Türkiye’yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
11:58
Depremzede Ayşe Nine o ülkenin davetini geri çevirdi: Sözleri tüm Türkiye’yi ağlattı!
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde yaşanan depremler, 11 ili salladı. En büyük yıkım ise Hatay'da yaşandı. 72 yaşındaki Ayşe Koçak'ın 6 dairesi birden yıkıldı. Konteyner yuvasında yaşamını sürdüren ve Almanya'dan gelen daveti geri çeviren Koçak'ın vatan sevgisi herkesi duygulandırdı!