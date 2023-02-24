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Depremzede eski eşini kayar suyla yaktı! İfadesi pes dedirtti: 'Artçı sarsıntı nedeniyle oldu'
Giriş Tarihi: 24.02.2023 11:23
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
11:29
Depremzede eski eşini kayar suyla yaktı! İfadesi pes dedirtti: 'Artçı sarsıntı nedeniyle oldu'
Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremi yaşayan Alev Altun (25), 9 ay önce boşandığı eski eşinin şiddetinden kurtulamadı. Depremin ardından daha güvenli olduğunu düşündüğü için eski eşinin evine giden Altun, 19 Şubat gecesi korkunç bir olay yaşadı. Eski eşi Savaş Altun, Alev Altun uyuduğu sırada üzerine kaynar su döktü. Talihsiz kadın ne olup bittiğini anlayamadan, eski eşi çocuklarını da yanına alıp kaçtı. Gözaltına alınan eski kocanın ifadesi pes dedirtti: "Artçı sarsıntı nedeniyle oldu" İşte haberin detayları...