Giriş Tarihi: 21.10.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024
06:46
Depremzede Rümeysa acılarını unutup, insanların yardımına koştu
Kahramanmaraş'ta yaşayan 25 yaşındaki Rümeysa Demir, 4 yıl önce kurduğu dernekle hem yaşadığı şehirde hem de Afrika'da iyilik için mücadele ediyor. Asrın felaketi depremlerde yakınlarını ve gönüllülerini kaybeden Demir, buna rağmen hiçbir zaman pes etmedi. Nefes aldıkça insanlara yardım etmeyi sürdüreceğini belirten Demir, "Dünyayı güzellik kurtaracak, bir çocuğu sevmekle başlayacak her şey. Çiçekte bizim çiçekli günlerde. Bir çocuğun gülüşünü hiçbir şeyle ölçemezsiniz. Bizi ne deprem nede başka bir şey durdurabilir. Onların yanında olmayı hep sürdüreceğiz" dedi.