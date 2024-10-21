Depremzede Rümeysa acılarını unutup, insanların yardımına koştu

Kahramanmaraşlı Rümeysa Demir, küçük yaşlardan itibaren yardım kuruluşlarında gönüllü olarak yer aldı. Demir, 4 yıl önce Gönüller Bir Olsun Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu. Bu dernek çatısı altında ihtiyaç sahibi aileler ve çocukların hep yanında oldu. Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremler herkesin olduğu gibi onunda hayatını değiştirdi. Ailesinden değil ancak yakınlarından ve gönüllülerinden kayıplar yaşayan Demir, acısını bir kenara bırakıp, depremzedeler için harekete geçti. Şehre gelen yardımların koordineli şekilde dağıtılmasında büyük rol üstlenen Demir, bunu da mutlulukla yaptı.