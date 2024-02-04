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Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti! Depremzedeler SABAH'a konuştu: Unutulmadığımızı hissettik
Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
10:39
Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti! Depremzedeler SABAH'a konuştu: Unutulmadığımızı hissettik
On bir şehri etkileyen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Biz de Kahramanmaraş ve Hatay'daki konteyner kentleri ziyaret ettik. Kadın Destek Merkezleri'ne konuk olduk. Depremzede kadınların hayata yeniden nasıl başladığını, travmalarını nasıl aştıklarını kendilerinden dinledik.