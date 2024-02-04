Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti! Depremzedeler SABAH’a konuştu: Unutulmadığımızı hissettik

ATÖLYEDE EĞİTİM ALARAK KENDİ DÜKKANINI AÇAN VAR

İkinci gün diğer durağımız Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan, üç bin kişinin kaldığı Üsküdar Konteyner Kent. Buradaki KADEM Kadın Destek Merkezi'ne varıyoruz. Afetzede kadınlar burada da yüreklerini açıyorlar bize. Bir kadın gözleri yaşlı "Kıyameti yaşadık" diyor. Bir diğeri "Allah bir daha yaşatmasın!" diye dua ediyor. Ancak sevgi galip geliyor. Hemen el işlerini, yaptıkları çalışmaları ve Kadın Destek Merkezi'nin hayatlarına nasıl dokunduğundan söz açıyorlar. Atölyede el sanatları hocası Gülseren Yürek (42) söz alıyor: "Beş aydır eğitim veriyorum. Amacım kalplerine dokunabilmekti. Acılarını bir nebze dindirebilmek için uğraştım. El sanatlarını öğrettim. Depremin travmasından uzaklaştırdım onları. Bunu başardığımı da hissettirdiler bana." KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu da kadınlarla sohbete başlıyor. Gümrükçüoğlu, "Hatay kadınları da çok güçlü. O acının içinde bile 'Neler yapabiliriz?' diyorlardı. Bu kurslardan eğitim alıp İskenderun'da kendi dükkanını açmış hanım efendi de var. Bu büyük bir başarı. Kendi işinin patronu olmuş, o acının içinde hayata tutunmuş kadınlar var" diyor.

BİR GÜLER YÜZ, BİR SICAK SOHBET İYİ GELİYOR

Haftada iki gün, 12.00 ila 16.00 arası atölyeye katılan iki çocuk annesi Merve Akdere (26), konteyner kentte kalan kadınlardan sadece biri. O da depremden sonra çok zor günler geçirdiğini ifade ediyor. Ancak Kadın Destek Merkezi'nin kendisine çok yararı olduğunu belirtiyor: "Üç aydır kursa geliyorum. Örgü örmek kafa dağıtmak ve etkinlik olarak çok yararlı. KADEM burada yaptığımız ürünlerin malzemesini de veriyor. Patik, atkı, bebek yeleği, amigurumi bebekler, çocuklara oyuncaklar yaptık. Elimizden bir şeylerin geldiğini fark etmek çok iyi geldi. Psikologlar da çok iyi geldi bize. Bir güler yüz, bir sıcak sohbetle unutulmadığımızı hissettik."

