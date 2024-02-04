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Haberler Yaşam Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti! Depremzedeler SABAH'a konuştu: Unutulmadığımızı hissettik
Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 10:39

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti! Depremzedeler SABAH'a konuştu: Unutulmadığımızı hissettik

On bir şehri etkileyen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Biz de Kahramanmaraş ve Hatay'daki konteyner kentleri ziyaret ettik. Kadın Destek Merkezleri'ne konuk olduk. Depremzede kadınların hayata yeniden nasıl başladığını, travmalarını nasıl aştıklarını kendilerinden dinledik.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti! Depremzedeler SABAH’a konuştu: Unutulmadığımızı hissettik

Şubat 2023'te asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden bir yıl geçti. 13 milyon insan bu felaketten etkilenirken, 50 bin kişi hayatını kaybetti; birçok aile parçalandı, birçok kişi akrabalarını kaybetti. Depremin yıl dönümünde afetin acısını yüreğinde yaşayan, travmalarından kurtulmak için adım atan Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremzede kadınları, SABAH Pazar olarak ziyaret ettik, iki gün boyunca hayatların nasıl değiştiğine şahitlik ettik.

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti! Depremzedeler SABAH’a konuştu: Unutulmadığımızı hissettik

HER İLMEĞİ YÜREKLERİNE DOKUYORLAR

İlk durağımız Kahramanmaraş'taki BAYKAR Konteyner kent. Burada iki bin kişi kalıyor. Konteyner kentin sokaklarında çocuklar oyun oynarken, yaş almış erkekler banklarda koyu bir muhabbette. Buradaki çocuk parkının yanında Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Kadın Destek Merkezi var. Merkezden içeri adımımızı atar atmaz sıcak bir ortamla karşılaşıyoruz. Atölyedeki depremzede kadınlar ellerinde ipleri, tığları harıl harıl örgü örüyor; hırka ören de var, bere, atkı ya da örgü bebek yapan da... Kimi çocuğu için kimi hediye vermek için örüyor, satıp gelir elde edenler de var. Örgü deyip geçmeyin! Her ilmeği adeta onların yüreklerine dokunuyor.

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Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti! Depremzedeler SABAH’a konuştu: Unutulmadığımızı hissettik

ONLAR İÇİN TERAPİ OLDU

Atölyedekilere sıcak bir merhabanın arından koyu sohbete başlıyoruz. İlk olarak usta öğretici Şerife Kazancı (53) söz alıyor. Depremzede kadınlara geleneksel el sanatlarını öğreten, üç çocuk annesi Kazancı depremde enkaz altından çıkamamış ancak ikinci depremde boşluk oluşunca enkazdan kurtulmuş: "Allah'a şükür ailemden ölen olmadı ama ailesinden bir fert bile kalmayan akrabalarımız oldu. Onun acısı var. İnsanlar çok acı yaşadı, psikolojileri bozuldu. Bir depremzede olarak depremzedelere katkım olsun istedim, bu merkezde kadınlara eğitim vermeye başladım. Merkezdeki psikologların yönlendirdiği kadınlar kursiyerlerim oldu. Depremzedelerin normale ve hayata dönebilmeleri için burası büyük bir imkân oldu. Büyük travmaları vardı. Kimileri konuşamıyordu, kimileri konteynerden çıkamıyordu. Burada kendi yaşıtlarıyla arkadaş oldular, komşular edindiler ve sosyalleştiler. El işleri öğrenmeleri, örgü örmeleri onlar için terapi oldu."

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti! Depremzedeler SABAH’a konuştu: Unutulmadığımızı hissettik

ATÖLYEDE EĞİTİM ALARAK KENDİ DÜKKANINI AÇAN VAR

İkinci gün diğer durağımız Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan, üç bin kişinin kaldığı Üsküdar Konteyner Kent. Buradaki KADEM Kadın Destek Merkezi'ne varıyoruz. Afetzede kadınlar burada da yüreklerini açıyorlar bize. Bir kadın gözleri yaşlı "Kıyameti yaşadık" diyor. Bir diğeri "Allah bir daha yaşatmasın!" diye dua ediyor. Ancak sevgi galip geliyor. Hemen el işlerini, yaptıkları çalışmaları ve Kadın Destek Merkezi'nin hayatlarına nasıl dokunduğundan söz açıyorlar. Atölyede el sanatları hocası Gülseren Yürek (42) söz alıyor: "Beş aydır eğitim veriyorum. Amacım kalplerine dokunabilmekti. Acılarını bir nebze dindirebilmek için uğraştım. El sanatlarını öğrettim. Depremin travmasından uzaklaştırdım onları. Bunu başardığımı da hissettirdiler bana." KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu da kadınlarla sohbete başlıyor. Gümrükçüoğlu, "Hatay kadınları da çok güçlü. O acının içinde bile 'Neler yapabiliriz?' diyorlardı. Bu kurslardan eğitim alıp İskenderun'da kendi dükkanını açmış hanım efendi de var. Bu büyük bir başarı. Kendi işinin patronu olmuş, o acının içinde hayata tutunmuş kadınlar var" diyor.

BİR GÜLER YÜZ, BİR SICAK SOHBET İYİ GELİYOR

Haftada iki gün, 12.00 ila 16.00 arası atölyeye katılan iki çocuk annesi Merve Akdere (26), konteyner kentte kalan kadınlardan sadece biri. O da depremden sonra çok zor günler geçirdiğini ifade ediyor. Ancak Kadın Destek Merkezi'nin kendisine çok yararı olduğunu belirtiyor: "Üç aydır kursa geliyorum. Örgü örmek kafa dağıtmak ve etkinlik olarak çok yararlı. KADEM burada yaptığımız ürünlerin malzemesini de veriyor. Patik, atkı, bebek yeleği, amigurumi bebekler, çocuklara oyuncaklar yaptık. Elimizden bir şeylerin geldiğini fark etmek çok iyi geldi. Psikologlar da çok iyi geldi bize. Bir güler yüz, bir sıcak sohbetle unutulmadığımızı hissettik."

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti! Depremzedeler SABAH’a konuştu: Unutulmadığımızı hissettik

ARTIK AKŞAMLARI AĞLAMIYORUM

İGSAŞ (İstanbul Gübre Sanayii A.Ş) Konteyner Kent'ten kadın destek merkezine gelen Meral Kaplan (56), acılarından kurtulmak için ilk spor yaptığını anlatıyor. Sonra kadınlar arasında kulaktan kulağa yayılan KADEM Kadın Destek Merkezi'ne ulaştığını ifade ediyor. Hayata nasıl tutunduğunu anlatmaya başlıyor: "Evimiz yıkıldı. Ben, eşim ve iki oğlum enkaz altında kaldık. Oğlum ve kardeşim 10 saat sonra kurtardı beni. İki oğlum ve eşim depremde vefat etti. Spor yaparak ayakta kalmaya çalıştım. Sonra KADEM'deki psikologlardan yardım aldım. Örgü kursu açıldıktan sonra ise çok rahat ettim. Bana derman oldu. Örgü deyip geçmeyin acılarımızı dindiriyor." Gözleri dolan Meral Hanım gözyaşlarını içine akıtarak şunları ekliyor: "Eskiden deprem anı hep gözümün önündeydi, akşamları ağlıyordum, eşimi düşünüyordum ama örgü kursuna başladığımdan beri akşamları ağlamıyorum. Örgü ile ayakta kaldım. En azından işlerken çocuklarımı ve kocamı düşünmüyorum. Zor mu çok zor! Ama örgü bir terapi gibi bizim için. Burada depremzede arkadaşlarla acılarımızı paylaştık. Birbirimize de destek olduk."

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