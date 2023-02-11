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Haberler Yaşam DEPREMZEDELERE 15 BİN TL DEVLET DESTEĞİ: Başkan Erdoğan duyurdu! 15 bin TL deprem desteği ne zaman ve kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 11.02.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 11:28

DEPREMZEDELERE 15 BİN TL DEVLET DESTEĞİ: Başkan Erdoğan duyurdu! 15 bin TL deprem desteği ne zaman ve kimlere verilecek?

Depremzedelere 15 bin TL deprem destek ödemesi ile ilgili detaylar araştırılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Geçtiğimiz gün bölgede incelemeler yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya ziyaretinde depremde evi zarar gören, oturduğu binaları yıkılanlara AFAD ödeneğinden 15'er bin TL taşınma yardımına başlandığını söyledi. Peki, 15 bin TL deprem destek ödemesi ne zaman, kimlere verilecek, nasıl alınır? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzedelere nakit 15 bin TL deprem destek ödemesi ile ilgili açıklaması!

DEPREMZEDELERE 15 BİN TL DEVLET DESTEĞİ: Başkan Erdoğan duyurdu! 15 bin TL deprem desteği ne zaman ve kimlere verilecek?

15 bin TL deprem destek ödemesi ne zaman ve kimlere verilecek soruları yanıt arıyor. Kahramanmaraş'ın merkezli gerçekleşen depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Geçtiğimiz gün deprem bölgesini ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, AFAD ödeneğinden depremden etkilenen ailelere 15'er bin TL taşınma yardımı yapılacağını söyledi. Bu gelişme sonrası 15 bin TL deprem destek ödemesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Depremzedelere nakit 15 bin TL deprem destek ödemesi ne zaman yapılacak, nereden alınacak? İşte ayrıntılı bilgiler.

DEPREMZEDELERE 15 BİN TL DEVLET DESTEĞİ: Başkan Erdoğan duyurdu! 15 bin TL deprem desteği ne zaman ve kimlere verilecek?

PEŞ PEŞE İKİ BÜYÜK DEPREM!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

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DEPREMZEDELERE 15 BİN TL DEVLET DESTEĞİ: Başkan Erdoğan duyurdu! 15 bin TL deprem desteği ne zaman ve kimlere verilecek?

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

DEPREMZEDELERE 15 BİN TL DEVLET DESTEĞİ: Başkan Erdoğan duyurdu! 15 bin TL deprem desteği ne zaman ve kimlere verilecek?

10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremin ardından yaralar sarılıyor. Evleri zarar gören veya yıkılan vatandaşlar, kurulan çadırkentlere yerleştiriliyor.

Deprem bölgesi olan illerde incelemelerini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. AFAD'ın yardım kampanyasına geniş bir katılım olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, 10 milyar TL'lik kaynağın aktarıldığını ve AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15'er bin TL taşınma yardımı yapılacağını söyledi.

DEPREMZEDELERE 15 BİN TL DEVLET DESTEĞİ: Başkan Erdoğan duyurdu! 15 bin TL deprem desteği ne zaman ve kimlere verilecek?

"ŞU AN 10 İLİMİZDE 141 BİNİ AŞKIN PERSONEL GÖREV YAPIYOR"

Ülkenin dört bir yanından deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Ordumuz, polisimiz, jandarmamız gerek güvenlikle ilgili zafiyet olmaması, gerekse yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için olağanüstü gayret sarf ediyorlar. Şu an 10 ilimizde yurt dışından gelen ekiplerle birlikte toplam 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor. AFAD ve diğer kurumlarımız depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır, konteynır, prefabrik yapıların kurulumunu gerçekleştiriyor.

Kurumlarımız ve hayırseverler seyyar mutfak ve aşevleri aracılığı ile depremzedelere sıcak yemek sağlıyor. Kendi yerlerinde kendi imkanları ile günlük 20 bin kişilik, 50 bin kişilik, 100 bin kişilik sıcak yemek hazırlayıp, ekmek yapıp şehirlerine ve çevre yerleşimlere dağıtan kurumların sivil inssiyatifler olduğunu biliyoruz. Kamu kurumlarımız ülkemizin dört bir köşesinde yüzlerce yemek ve ekmek üretim aracını bölgeye gönderdi. Hiçbir ayrım gözetmeden burada canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun. Devletimiz personel ile kurumları ile tüm imkanları ile vatandaşının yanında" diye konuştu.

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