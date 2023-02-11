Depremzedelere 15 bin TL deprem destek ödemesi ile ilgili detaylar araştırılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Geçtiğimiz gün bölgede incelemeler yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya ziyaretinde depremde evi zarar gören, oturduğu binaları yıkılanlara AFAD ödeneğinden 15'er bin TL taşınma yardımına başlandığını söyledi. Peki, 15 bin TL deprem destek ödemesi ne zaman, kimlere verilecek, nasıl alınır? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzedelere nakit 15 bin TL deprem destek ödemesi ile ilgili açıklaması!