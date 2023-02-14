Depremzedelere kira desteği başvuru ekranı! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

DEPREMZEDELERE 1 YIL KİRA DESTEĞİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerle ilgili incelemede bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Çadırkentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, depremzedeleri ziyaret etti. Bölgedeki incelemelerinin ardından depreme ilişkin son bilgileri paylaşan Başkan Erdoğan, can kaybının 18 bin 991'e, yaralı sayısının 75 bin 523'e yükseldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzedelere kira desteği hakkında açıklamaları şu şekilde:

"Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmuştur. 1 yıl içerisinde konutları inşa edeceğiz. 10'ar bin lira vereceğiz. İsteyen depremzedelere kira desteği de verilecek. Farklı kentlere gidenlerin kira bedelini karşılayacağız.

Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın kira bedellerini ödeyerek konutlara yerleşmelerini sağlayacağız. Bir yıl boyunca vatandaşlarımız buralarda kalabilecek. Türk Hava Yolları deprem bölgesine gidenleri de gelenleri de ücretsiz olarak taşıyacaktır, bunun talimatı verilmiştir."