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Haberler Yaşam Depremzedelere kira desteği başvuru ekranı! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 16:51

Depremzedelere kira desteği başvuru ekranı! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kahramanmaraş depreminin yakın çevresindeki illeri etkilemesiyle birçok bina yıkıldı. Depremzedelere yardımlar arasında kira desteği de bulunuyor. Evleri depremde hasar gören vatandaşlara kira desteği verilecek. Deprem kira desteği ile ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'da yaptığı açıklaması sonrası merak edildi. Peki Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, depremzedelere 1 yıl kira desteği ne kadar verilecek? İşte Depremzedelere kira desteği başvuru ekranı ve tüm bilgiler

Depremzedelere kira desteği başvuru ekranı! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından Depremzedelere kira desteği gündem konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 10 ilde yüz binlerce vatandaşı etkiledi. Deprem sonrası evlerinde hasarlar bulunan veya evleri enkaza dönüşen vatandaşlar için devlet kira desteğinde bulunacak. Bunun üzerine depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu araştırmalar arasına girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Depremzedelere kira desteği başvuru ekranı! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

DEPREMZEDELERE 1 YIL KİRA DESTEĞİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerle ilgili incelemede bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Çadırkentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, depremzedeleri ziyaret etti. Bölgedeki incelemelerinin ardından depreme ilişkin son bilgileri paylaşan Başkan Erdoğan, can kaybının 18 bin 991'e, yaralı sayısının 75 bin 523'e yükseldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzedelere kira desteği hakkında açıklamaları şu şekilde:

"Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmuştur. 1 yıl içerisinde konutları inşa edeceğiz. 10'ar bin lira vereceğiz. İsteyen depremzedelere kira desteği de verilecek. Farklı kentlere gidenlerin kira bedelini karşılayacağız.

Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın kira bedellerini ödeyerek konutlara yerleşmelerini sağlayacağız. Bir yıl boyunca vatandaşlarımız buralarda kalabilecek. Türk Hava Yolları deprem bölgesine gidenleri de gelenleri de ücretsiz olarak taşıyacaktır, bunun talimatı verilmiştir."

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Depremzedelere kira desteği başvuru ekranı! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

HANE BAŞINA 15'ER BİN TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında "Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara özellikle kira yardımını yapacağız" diye konuştu.

KİRA DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?


Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdiği açıklamada; "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. 1 yıl itibariyle vatandaşlarım kalabilecek."

KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira desteği başvuruları için henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldiğinde haberimize eklenecek.

Depremzedelere kira desteği başvuru ekranı! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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Depremzedelere kira desteği başvuru ekranı! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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