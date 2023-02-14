Depremzedelere kira desteği başvuru ekranı! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kahramanmaraş depreminin yakın çevresindeki illeri etkilemesiyle birçok bina yıkıldı. Depremzedelere yardımlar arasında kira desteği de bulunuyor. Evleri depremde hasar gören vatandaşlara kira desteği verilecek. Deprem kira desteği ile ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'da yaptığı açıklaması sonrası merak edildi. Peki Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, depremzedelere 1 yıl kira desteği ne kadar verilecek? İşte Depremzedelere kira desteği başvuru ekranı ve tüm bilgiler