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Giriş Tarihi: 16.10.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 09:57

Dereden altın topluyorlar! Servet kazanıyorlar! Haberi alan o bölgeye gidiyor

Bursa'da altın avcıları Uludağ'dan akan derelerde toprakları eleyip doğal altını bulup servet kazanıyor...

Dereden altın topluyorlar! Servet kazanıyorlar! Haberi alan o bölgeye gidiyor
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Dereden altın topluyorlar! Servet kazanıyorlar! Haberi alan o bölgeye gidiyor

Doğada oldukça fazla olan ve Uludağ'da eski maden yataklarından kopup gelen vahşi altını arayan meraklıları derelerin getirdiği su kenarlarındaki toprakları eleyerek gram gram altın topluyor.

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Dereden altın topluyorlar! Servet kazanıyorlar! Haberi alan o bölgeye gidiyor

DERELERDEN ALTIN TOPLAYIP SERVET KAZANIYORLAR! HERKES ORAYA AKIN EDİYOR...

Bursa'da da doğadan vahşi olarak altın toplayan bu işin meraklısı çok sayıda kişi bulunuyor.

Dereden altın topluyorlar! Servet kazanıyorlar! Haberi alan o bölgeye gidiyor

Bu işi yapan meraklılar geçmiş tecrübelerine dayanarak derelerde altının nerelerden çıkacağını tahmin edip; dere kenarlarındaki toprakları makine yardımıyla eliyor.

Dereden altın topluyorlar! Servet kazanıyorlar! Haberi alan o bölgeye gidiyor

Günlük 1 ton 500 kilo toprak eleyen altın avcıları gram gram altın bulup hatırı sayılır kazanç elde ediyor.

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