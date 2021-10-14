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Haberler Yaşam Dereden gram gram altın fışkırıyor! Duyan oraya koşuyor
Giriş Tarihi: 14.10.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 12:33

Dereden gram gram altın fışkırıyor! Duyan oraya koşuyor

Bursa'da altın avcıları Uludağ'dan akan derelerde toprakları eleyip doğal altını bulup servet kazanıyor...

Dereden gram gram altın fışkırıyor! Duyan oraya koşuyor
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Dereden gram gram altın fışkırıyor! Duyan oraya koşuyor

Doğada oldukça fazla olan ve Uludağ'da eski maden yataklarından kopup gelen vahşi altını arayan meraklıları derelerin getirdiği su kenarlarındaki toprakları eleyerek gram gram altın topluyor.

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Dereden gram gram altın fışkırıyor! Duyan oraya koşuyor

DERELERDEN ALTIN TOPLAYIP SERVET KAZANIYORLAR! HERKES ORAYA AKIN EDİYOR...

Bursa'da da doğadan vahşi olarak altın toplayan bu işin meraklısı çok sayıda kişi bulunuyor.

Dereden gram gram altın fışkırıyor! Duyan oraya koşuyor

Bu işi yapan meraklılar geçmiş tecrübelerine dayanarak derelerde altının nerelerden çıkacağını tahmin edip; dere kenarlarındaki toprakları makine yardımıyla eliyor.

Dereden gram gram altın fışkırıyor! Duyan oraya koşuyor

Günlük 1 ton 500 kilo toprak eleyen altın avcıları gram gram altın bulup hatırı sayılır kazanç elde ediyor.

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