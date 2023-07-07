Haberler Yaşam Ders niteliğindeki uyuşturucu soruşturmasında şok karar! 25 kilo eroin delil olmadı

Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 09:27

Ders niteliğindeki uyuşturucu soruşturmasında şok karar! 25 kilo eroin delil olmadı

Türkiye, uyuşturucu ile mücadelede büyük yol kat edip, kökünü kurutma operasyonları başta olmak üzere 3 ay, 1 yıl süren nitelikli, planlı soruşturmalar yaparken Konya'da onlarca kilo eroin ve milyonlarca lira paranın girdiği bir dosyada mahkeme şaşırtan bir karara imza attı. Hakkari ve Van'dan kargoyla İstanbul'a, oradan da Anadolu'ya gönderilen ve para transferleri havala yöntemiyle yapıldığı belgelenen PKK menşeili 25 kilogram eroin, Konya'daki sokak satıcılarına 3 parti halinde taşındı. Tam bir yıl süren takiple sevkiyatı, sokağa dağıtımı, para trafiğinin nasıl yönetildiği de belgelenen zehir tacirleri son sevkiyatta polisle çatışmaya girdi. Örgüt lideri Hakkarili Yunus Emre Aybar, internet tabanlı uygulamayla evinde sabit tuttuğu hattan trafiği yönetirken, uyuşturucu parasını ve kurye ödemelerini de eşinin hesabında toplandı. 14 kişilik uyuşturucu şebekesi, mahkemenin "her türlü şüpheden uzak somut bir delile ulaşılamamıştır" kararıyla serbest bırakıldı. Karar, "Bunları sokağa kim bıraktı?" sorusunu akıllara getirdi. Şebeke üyelerinin, hiçbir işi olmamasına rağmen 80 milyonluk mal varlığı çıktı.