‘Dertlerini iyileştireceğim’ deyip iksir içirdi: İki kadının hayatını kabusa çevirdi!

ZEHİR GİBİ İKSİR İÇMİŞ

Annesinin hareketlerini yakından incelemeye başlayan C.E., annesinin gizemli bir sıvı içtiğini gördü. Ne olduğunu sorduğunda yaşananları öğrenen C.E., iksirin ona zarar verdiğini söyleyerek annesiyle tartıştığını komşularının ise bu nedenle polisi aradığını belirtti.