‘Dertlerini iyileştireceğim’ deyip iksir içirdi: İki kadının hayatını kabusa çevirdi!

İstanbul Kağıthane'de yaşayan C.E., annesinin iş yerinden arkadaşı Osman E. tarafından "dertlerini iyileştireceğim" yalanıyla hazırlanan iksir ve muskalarla dolandırıldığını söyledi. Teyzesinin binlerce lirasını kaybettiğini, annesinin ise iksirler nedeniyle hastalandığını belirten C.E. polise ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan suç anlarından yola çıkan Kağıthane Emniyeti şüpheliyi gözaltına aldı. Şantaj ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunan Osman E.'nin bir süre önce de TV programında yer aldığı ortaya çıktı.