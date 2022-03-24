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Haberler Yaşam ‘Dertlerini iyileştireceğim’ deyip iksir içirdi: İki kadının hayatını kabusa çevirdi!
Giriş Tarihi: 24.03.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 16:25

‘Dertlerini iyileştireceğim’ deyip iksir içirdi: İki kadının hayatını kabusa çevirdi!

İstanbul Kağıthane'de yaşayan C.E., annesinin iş yerinden arkadaşı Osman E. tarafından "dertlerini iyileştireceğim" yalanıyla hazırlanan iksir ve muskalarla dolandırıldığını söyledi. Teyzesinin binlerce lirasını kaybettiğini, annesinin ise iksirler nedeniyle hastalandığını belirten C.E. polise ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan suç anlarından yola çıkan Kağıthane Emniyeti şüpheliyi gözaltına aldı. Şantaj ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunan Osman E.'nin bir süre önce de TV programında yer aldığı ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
‘Dertlerini iyileştireceğim’ deyip iksir içirdi: İki kadının hayatını kabusa çevirdi!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 21 Mart Pazartesi günü yaşanan olay şöyle gerçekleşti: Kağıthane Asayiş Büro ekipleri, bir evden kavga sesleri geldiği yönündeki ihbarın ardından bahsekonu adrese intikal etti. Dairenin kapısını açan C.E., iksir etkisindeki annesiyle kavga ettiğini söyledi. C.E. kapıda bekleyen polis ekiplerine annesini iksir içmeye götüren süreci anlattı.

‘Dertlerini iyileştireceğim’ deyip iksir içirdi: İki kadının hayatını kabusa çevirdi!

DERTLERİNİ İYİLEŞTİRECEĞİM

İddiaya göre C.E.'nin annesi bir süredir bunalımdaydı. Kadınla aynı iş yerinde çalışmaya başlayan Osman E., bunalımda olduğunu öğrendiği kadına "Dertlerini iyileştireceğim" vaadiyle iksir ve muska hazırlama teklifinde bulundu.

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‘Dertlerini iyileştireceğim’ deyip iksir içirdi: İki kadının hayatını kabusa çevirdi!

Annesinin büyüklü miktar para karşılığında iksir ve muska aldığından bihaber olan C.E., annesinin rahatsızlığının son günlerde oldukça arttığını fark etti.

‘Dertlerini iyileştireceğim’ deyip iksir içirdi: İki kadının hayatını kabusa çevirdi!

ZEHİR GİBİ İKSİR İÇMİŞ

Annesinin hareketlerini yakından incelemeye başlayan C.E., annesinin gizemli bir sıvı içtiğini gördü. Ne olduğunu sorduğunda yaşananları öğrenen C.E., iksirin ona zarar verdiğini söyleyerek annesiyle tartıştığını komşularının ise bu nedenle polisi aradığını belirtti.

‘Dertlerini iyileştireceğim’ deyip iksir içirdi: İki kadının hayatını kabusa çevirdi!

11 BİN LİRA KAPTIRMIŞ

Polis C.E.'nin iddiaları üzerine annenin de ifadesini aldı, yaşlı kadının verdiği ifadede Osman E.'ye ödediği parayı hatırlamadığı, kız kardeşinin de aynı adama muska yazdırdığını söylediği öğrenildi.

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