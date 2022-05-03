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Haberler Yaşam Destan bu akşam var mı? Destan neden yok, yeni bölüm ne zaman? 3 Mayıs ATV yayın akışı
Giriş Tarihi: 03.05.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 11:38

Destan bu akşam var mı? Destan neden yok, yeni bölüm ne zaman? 3 Mayıs ATV yayın akışı

ATV ekranlarına her hafta Salı akşamları gelen Destan yeni bölüm kanalın yayın akışında yer almadı. Dizinin hayranları bu kapsamda; "Destan bu akşam var mı? Destan neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere; Ramazan Bayramı olması nedeniyle pek çok kanalda diziler bayram tatiline girmişti. İşte 3 Mayıs 2022 ATV yayın akışı listesi!

Destan bu akşam var mı? Destan neden yok, yeni bölüm ne zaman? 3 Mayıs ATV yayın akışı

ATV'nin sevilen tarihi dizisi Destan yeni bölüm tarihi televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. 3 Mayıs Salı günkü ATV yayın akışında dizinin yer almamasından ötürü "Destan bu akşam var mı? Destan neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 3 Mayıs ATV yayın akışı ile Destan dizisi hakkında bilgiler.

Destan bu akşam var mı? Destan neden yok, yeni bölüm ne zaman? 3 Mayıs ATV yayın akışı

DESTAN NEDEN YOK?

Ramazan Bayramı nedeniyle Destan dizisi 3 Mayıs Salı akşamı ekranlarda yer almayacak. Destan yeni bölümün 10 Mayıs 2022 tarihinde izleyici ile buluşması bekleniyor. Dizinin yerine 3 Mayıs Salı akşamı ATV'de "Aşk Bu Mu?" filmi olacak.

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Destan bu akşam var mı? Destan neden yok, yeni bölüm ne zaman? 3 Mayıs ATV yayın akışı

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (21.BÖLÜM)

Destan'da büyük savaş şimdi başlıyor!

Ulu Ece ve Alaca kardeşliği

Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir. Zeki bir plan ile Alaca Hatun'u Akkız'ın yanına sokan Ulu Ece'nin şimdiki planı ne olacaktır? Akkız, Alaca'nın annesini olmadığını öğrenecek mi?

Çolpan ve Balamir'in hamlesi Alpagu han'ı tahtından edebilecek mi?

Şavaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır. Planları istedikleri gibi ilerleyen Çolpan ve Balamir'in bir sonraki hedefi nedir?

Mei Jin'in büyük kozu nedir?

Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir. Elinde bu büyük kozu tutan Mei Jin başarılı olabilecek midir?

Kardeş kavgası

Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder. Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek midir?

Destan bu akşam var mı? Destan neden yok, yeni bölüm ne zaman? 3 Mayıs ATV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI 3 MAYIS 2022

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Oskar's Oasis

10:15 Kukuli

10:40 Maceracı Yüzgeçler

10:55 Neşeli Dünyam

11:05 Oskar's Oasis

11:10 Alvin ve Sincaplar 3: Eğlence Adası

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aşk Bu Mu?

22:20 Tolkien

Destan bu akşam var mı? Destan neden yok, yeni bölüm ne zaman? 3 Mayıs ATV yayın akışı
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