Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Destan son bölüm izle! Destan 18.bölüm tamamı full izle ATV’de!
Giriş Tarihi: 05.04.2022 20:35 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 20:35

Destan son bölüm izle! Destan 18.bölüm tamamı full izle ATV’de!

ATV'nin en çok sevilen dizisi Destan izle ekranı ile akşam saatlerinde fenomen takipçilerin gündemine yerleşti. Salı akşamları ekrana gelen diziyi ATV canlı yayın üzerinden takip edemeyenler ve internet ortamından izlemek isteyenler Destan son bölüm tamamı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Yeni bölümde Batuga'nın Türkleri bir etme gayesi için topladığı gizli toplantıyı basan Alpagu Han, Balamir ve Çolpan Han'ı ağır yaralamıştır. İşte Atv ile Destan 18. bölüm izle ekranı ve yapıma dair tüm detaylar…

Destan son bölüm izle! Destan 18.bölüm tamamı full izle ATV’de!

Salı akşamı yayınlanan Destan son bölüm izle ekranı diziseverlerin izlemesine sunuluyor. Bu akşam ekrana gelen 18.bölümde Sırma ve Yaman'ın Türk adetlerine göre yapılacak düğünün hazırlıkları sürerken, Akkız Günseli ve Çalayır'ın yardımıyla Gök Saray'a girer ve anasının saklı tutulduğu yeri öğrenir. Tarihi türdeki diziyi internet ortamından izlemek isteyenler Destan 18.son bölüm tamamı izle şeklinde araştırma yapıyor. İşte Destan son bölüm izle ekranı ve yeni bölüm detayları…

Destan son bölüm izle! Destan 18.bölüm tamamı full izle ATV’de!

ATV İLE DESTAN SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi bu akşam izleyenleri ile buluşuyor. Salı akşamları yayınlanan dizi her hafta zirvedeki başarısını koruyor. Destan son bölüm izle linki aşağıda yer alıyor.

DESTAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DESTAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Düşman anladı ki Türk'ü kılıçla yenmek mümkün değildir. Onlar da hileye başvurdu!"

Çolpan Han ve Balamir ölecekler mi?

Batuga'nın Türkleri bir etme gayesi için topladığı gizli toplantıyı basan Alpagu Han, Balamir ve Çolpan Han'ı ağır yaralamıştır. Batuga, Akkız, Saltuk ve Temur, Çolpan Han ve Balamir'i Kün Ata'ya yetiştirip kurtarabilecekler midir? Alpagu Han baskın sonrası Çolpan Han ve Balamir'i öldürdüğünü düşünerek başsız kalan Batı Gök Kağanlığına yönelir ve ele geçirir. Başsız kalan boy begleri Alpagu Han'a biat edecekler mi? Alpagu Han eski gücüne kavuşacak mı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Destan son bölüm izle! Destan 18.bölüm tamamı full izle ATV’de!

Dağ Hanı Batuga'nın ilk buyruğu

Çolpan Han'dan boşalan Dağ Tahtına Batuga geçer. Dağ Han'ı olan Batuga, sadece baharın gelişinin değil, Türklerin Ergenekon'dan çıkışının da sembolü olan Nevruz bayramında keçeye oturur ve ilk buyruğu ölüm değil düğün olur. Yas biter bitmez, Sırma ile Yaman'ın düğünü yapılacaktır.

Destan son bölüm izle! Destan 18.bölüm tamamı full izle ATV’de!

Akkız annesini kurtarabilecek mi?

Sırma ve Yaman'ın Türk adetlerine göre yapılacak düğünün hazırlıkları sürerken, Akkız Günseli ve Çalayır'ın yardımıyla Gök Saray'a girer ve anasının saklı tutulduğu yeri öğrenir! Alaca, Akkız'a "Düşlerimden daha güzelsin, tıpkı doğduğun gün gibi kokarsın" diyerek sarılırken Akkız, annesi olduğunu söylenen Alaca'yı kurtarabilecek mi? Ana kız kavuşabilecekler mi? Ulu Ece düğünü öğrenmiştir ve sadece Akkız ile Batuga'yı değil, bütün Dağ boyunu ortadan kaldırmayı kafasına koymuştur! Ulu Ece'nin hamleleri neler olacaktır?

SON DAKİKA