Destan son bölüm izle! Destan 18.bölüm tamamı full izle ATV’de!

ATV İLE DESTAN SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi bu akşam izleyenleri ile buluşuyor. Salı akşamları yayınlanan dizi her hafta zirvedeki başarısını koruyor. Destan son bölüm izle linki aşağıda yer alıyor.

DESTAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Düşman anladı ki Türk'ü kılıçla yenmek mümkün değildir. Onlar da hileye başvurdu!"

Çolpan Han ve Balamir ölecekler mi?

Batuga'nın Türkleri bir etme gayesi için topladığı gizli toplantıyı basan Alpagu Han, Balamir ve Çolpan Han'ı ağır yaralamıştır. Batuga, Akkız, Saltuk ve Temur, Çolpan Han ve Balamir'i Kün Ata'ya yetiştirip kurtarabilecekler midir? Alpagu Han baskın sonrası Çolpan Han ve Balamir'i öldürdüğünü düşünerek başsız kalan Batı Gök Kağanlığına yönelir ve ele geçirir. Başsız kalan boy begleri Alpagu Han'a biat edecekler mi? Alpagu Han eski gücüne kavuşacak mı?