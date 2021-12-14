Destan’ın Alpagu Han’ı kimdir, tarihte var mı, nasıl öldü? Alpagu Han’ı canlandıran Selim Bayraktar kimdir, kaç yaşında?

Destan dizisi yeni bölümüyle bu akşam izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Alpagu Han karakteri, bu akşam yayınlanan bölümle beraber izleyenlerinin merak konusu haline geldi. Yapımda bu karakteri ünlü oyuncu Selim Bayraktar canlandırıyor. Tarihi kaynaklara göre; bu kişi Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden almış Ulu Kağanı, Batuga'nın babası olarak biliniyor. Öte yandan "Alpagu Han kimdir, tarihte var mı, nasıl öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu isim tarihi kaynaklarda yer alan bir kişi olarak biliniyor. Peki, Destan'ın Alpagu Han'ı canlandıran Selim Bayraktar kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...