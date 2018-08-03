Dev ellerin taşıdığı köprü turist akınına uğruyor

Vietnam'ın Da Nang şehrindeki köprü yerli ve yabancı turistleri şaşırtıyor. Her yıl 1 buçuk milyon kişinin ziyaret ettiği taştan ellerin tuttuğu köprü deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikte bulunuyor. Köprünün tasarımcısı ve yapımcısı olan TA CORPORATION isimli peyzaj mimarlığı şirketi eller hakkındaki gerçeği anlattı. Mimarinin bölgeye turist çekmede ne kadar önemli bir faktör olduğu tüm dünya tarafından bilinen bir gerçekken, bu göz alıcı köprü şimdiden ülkenin ilgi odağı haline geldi. Vietnam'da Da Nang'ın Ba Na Hills isimli bölgesinde inşa edilen The Golden Bridge, iki dev elin üzerinde durmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Çünkü sıra dışı tasarımıyla hem seyahatseverlere hem de sosyal medya kullanıcılarını kendisine çeken köprü, gökyüzüne doğru yükselen bir çift el tarafından tutuluyordu. TA CORPORATION isimli peyzaj mimarlığı şirketi çalışanı elleri tasarlıklarını daha sonra çelik kafeslerle kapladıklarını bunun 1 yıl sürdüğünü belirtti.