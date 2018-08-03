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Dev ellerin taşıdığı köprü turist akınına uğruyor

Giriş Tarihi: 03.08.2018 22:07 Güncelleme Tarihi: 03.08.2018 22:09
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Dev ellerin taşıdığı köprü turist akınına uğruyor
Dev ellerin taşıdığı köprü turist akınına uğruyor

Vietnam'ın Da Nang şehrindeki köprü yerli ve yabancı turistleri şaşırtıyor. Her yıl 1 buçuk milyon kişinin ziyaret ettiği taştan ellerin tuttuğu köprü deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikte bulunuyor. Köprünün tasarımcısı ve yapımcısı olan TA CORPORATION isimli peyzaj mimarlığı şirketi eller hakkındaki gerçeği anlattı.

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Dev ellerin taşıdığı köprü turist akınına uğruyor
Dev ellerin taşıdığı köprü turist akınına uğruyor

Mimarinin bölgeye turist çekmede ne kadar önemli bir faktör olduğu tüm dünya tarafından bilinen bir gerçekken, bu göz alıcı köprü şimdiden ülkenin ilgi odağı haline geldi.

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Dev ellerin taşıdığı köprü turist akınına uğruyor
Dev ellerin taşıdığı köprü turist akınına uğruyor

Vietnam'da Da Nang'ın Ba Na Hills isimli bölgesinde inşa edilen The Golden Bridge, iki dev elin üzerinde durmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Dev ellerin taşıdığı köprü turist akınına uğruyor
Dev ellerin taşıdığı köprü turist akınına uğruyor

Çünkü sıra dışı tasarımıyla hem seyahatseverlere hem de sosyal medya kullanıcılarını kendisine çeken köprü, gökyüzüne doğru yükselen bir çift el tarafından tutuluyordu.

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Dev ellerin taşıdığı köprü turist akınına uğruyor
Dev ellerin taşıdığı köprü turist akınına uğruyor

TA CORPORATION isimli peyzaj mimarlığı şirketi çalışanı elleri tasarlıklarını daha sonra çelik kafeslerle kapladıklarını bunun 1 yıl sürdüğünü belirtti.

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Dev ellerin taşıdığı köprü turist akınına uğruyor
Dev ellerin taşıdığı köprü turist akınına uğruyor
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Dev ellerin taşıdığı köprü turist akınına uğruyor
Dev ellerin taşıdığı köprü turist akınına uğruyor
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