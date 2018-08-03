Dev ellerin taşıdığı köprü turist akınına uğruyor

Vietnam'ın Da Nang şehrindeki köprü yerli ve yabancı turistleri şaşırtıyor. Her yıl 1 buçuk milyon kişinin ziyaret ettiği taştan ellerin tuttuğu köprü deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikte bulunuyor. Köprünün tasarımcısı ve yapımcısı olan TA CORPORATION isimli peyzaj mimarlığı şirketi eller hakkındaki gerçeği anlattı.

