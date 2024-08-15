DEV FIRSAT! BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS | Haftanın fırsatları ile çekme karavan, No Frost Buzdalabı, Çamaşır makinesi bu Cuma Bim’de!

Bim aktüel ürünleri gündemde. 16 Ağustos ürünleri ile yakından takip edilen katalogda haftanın ürünleri kullanıcılar tarafından inceleniyor. Birçok ürünün yer aldığı listede bu haftada verandalı 8500 flat tiny house ve 4 metre çekme karavan en çok ilgi gören ürünler oldu. İşte, Bim aktüel 16 Ağustos ürünleri…