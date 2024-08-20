Giriş Tarihi: 20.08.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
18:27
DEV FIRSAT! BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 AĞUSTOS 🛒 BİM'de bu Çarşamba neler var? Çekme Karavan, Çift/Tek kişilik Yatak...
Bim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta aktüel ürünler 20 Ağustos Salı ve 21 Ağustos Çarşamba günü satışta olacak. Birçok ürünün yer aldığı katalogda çekme karavan en çok dikkat çeken ürün olurken, Salı listesinde süt, ayran, yoğurt, krema, salam, dana kebap ve sosis yer alıyor. Uygun ve indirimli fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar haftanın Bim aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesini inceliyor. Peki, BİM'de bu hafta Salı ve Çarşamba hangi ürünler satışa sunulacak? İşte, 20-21 Ağustos Bim aktüel ürünler kataloğu!