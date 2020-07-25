Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

'ndan geçti

Dünyanın en büyük gemilerinden birisi bugün 'ndan geçti. Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğunda olan konteyner gemisi devasa boyutuyla boğazdan geçerken görenlerin ilgisini çekti. boğaz geçişi havadan da görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.07.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 18:36
Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Hong Kong bayraklı 'Cosco Shipping Seıne' adlı 300 metre uzunluğundan 48 metre genişliğindeki dev gemisi Ambarlı Limanı'ndan yükünü aldıktan sonra ayrıldı.

Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Saat 16.30 sıralarından 'na giren dev gemiye Kıyı Emniyetine bağlı bir römorkör eşlik etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğunda olan gemisi devasa boyutuyla boğazdan geçerken görenlerin ilgisini çekti.

Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

boğaz geçişi havadan da görüntülendi.

Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Boğaz geçişini yaklaşık 1,5 saatte tamamlayan gemi Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmek için Karadeniz'e açıldı.

Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
SON DAKİKA