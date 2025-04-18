Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DEV İNDİRİM BROŞÜRÜ! A101 aktüel 24 Nİsan kataloğu: Çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven, temizlik malzemeleri...
Giriş Tarihi: 18.04.2025 23:50 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 23:50

DEV İNDİRİM BROŞÜRÜ! A101 aktüel 24 Nİsan kataloğu: Çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven, temizlik malzemeleri...

A101 aktüel 24 Nisan kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler dikkat çekiyor. Sıvı deterjanlar, sıvı sabunlar, ayçiçek yağı, ızgara kanat, peynir ve pekmez, saç köpüğü gibi onlarca ürün müthiş fiyatlarla satışa çıkıyor. Elektrikli araç, cep telefonu, tanklı yazıcı, beyaz eşya seti, çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven, plastik mutfak ürünleri perşembe günü satışta olacak. İşte; 24 Şubat A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

DEV İNDİRİM BROŞÜRÜ! A101 aktüel 24 Nİsan kataloğu: Çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven, temizlik malzemeleri...

A101'in 24 Şubat Perşembe günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Temizlik malzemeleri, peynir, yoğurt, süt gibi temel ihtiyaçların yanı sıra Çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven de haftanın yıldızları. İşte, A101 24 Nisan aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

DEV İNDİRİM BROŞÜRÜ! A101 aktüel 24 Nİsan kataloğu: Çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven, temizlik malzemeleri...

85' Frameless Ultra QLED HD Google Tv 45.899 TL

43' Full HD Android 13 Smart Led Tv 8.499 TL

55' 4K UHD LED Dolby Atmos Smart Tv 26.999 TL

G3430 Tanklı Yazıcı 4.999 TL

7880 Kablosuz Hoparlör 549 TL

M59 Cep Telefonu 6.999 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DEV İNDİRİM BROŞÜRÜ! A101 aktüel 24 Nİsan kataloğu: Çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven, temizlik malzemeleri...

BEYAZ EŞYA SETİ

DEV İNDİRİM BROŞÜRÜ! A101 aktüel 24 Nİsan kataloğu: Çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven, temizlik malzemeleri...

English Home Cam Demlikli Plastik Çay Makinesi 1.399 TL

Pierre Cardin Çelik Kettle 649 TL

Arzum El Blender Seti 1.799 TL

English Home Çıkarılabilir Plakalı Tost Makinesi 1.799 TL

Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 999 TL

Kiwi Elektrikli Cezve 279 TL

Şarjlı Su Pompası 149 TL

Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 279 TL

Saç Kurutma Makinesi 599 TL

Sporcu Masaj Aleti 849 TL

Dijital Baskül 239 TL

Dik Süpürge 1.549 TL

DEV İNDİRİM BROŞÜRÜ! A101 aktüel 24 Nİsan kataloğu: Çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven, temizlik malzemeleri...

Porselen Kase 55 TL

Frezya Kase 4'lü 99,50 TL

Su Bardağı 3'lü 74,50 TL

Meşrubat Bardağı 3'lü 79,50 TL

Kupa 3'lü 84,50 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Kare Kavanoz 370 ml 79,50 TL

Borosilikat Çay Bardağı 6'lı 169 TL

Sprey Yağlık 100 ml 64,50 TL

Desenli Matara 750 cc 55 TL

Bulaşık Süngeri Askısı 20 TL

Saklama Kabı Seti 2'li 99,50 TL

Süzgeç 3'lü 159 TL

Pratik Basmalı Rondo 1500 ml 219 TL

Erzak Kabı 79,50 TL