Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YENİ FIRSAT KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 14-17 Ocak: Hava temizleyici, masaj aleti, kazanlı ütü, şampuan, tuvalet kağıdı...
Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:52 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:52

YENİ FIRSAT KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 14-17 Ocak: Hava temizleyici, masaj aleti, kazanlı ütü, şampuan, tuvalet kağıdı...

BİM aktüel 14-17 Ocak 2025 tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu haftanın en popüler ürünlerinden biri hava temizleyici olurken, pek çok farklı kategoride cazip indirimler dikkat çekiyor. Temizlik, kişisel bakım ve gıda ürünlerinin yanı sıra ev ihtiyaçları da mağazalarda yerini alacak. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında şampuan, sıvı çamaşır deterjanı, yumuşatıcı, tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, sıvı bulaşık deterjanının yanı sıra buhar kazanlı ütü, duvar tipi ısıtıcı, derin dondurucu, su arıtma cihazi, yüz germe masaj cihazı, LED gözaltı bandı da raflarda yerini alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 14-17 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

YENİ FIRSAT KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 14-17 Ocak: Hava temizleyici, masaj aleti, kazanlı ütü, şampuan, tuvalet kağıdı...

14-17 Ocak BİM aktüel kataloğu yayımlandı! Elektronik ürünlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, bu hafta alışverişseverleri bekliyor. 14 Ocak'tan itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak fırsat ürünlerini kaçırmak istemeyenler için indirimli ürünlerin tam listesi hazırlandı. İşte, BİM indirimli ürünleri...

YENİ FIRSAT KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 14-17 Ocak: Hava temizleyici, masaj aleti, kazanlı ütü, şampuan, tuvalet kağıdı...

BİM AKTÜEL 14 OCAK KATALOĞU

Şampuan 39,00 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 129,00 TL

Çamaşır Yumuşatıcı 129,00 TL

Fön Suyu 99,00 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı 117,50 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YENİ FIRSAT KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 14-17 Ocak: Hava temizleyici, masaj aleti, kazanlı ütü, şampuan, tuvalet kağıdı...

Yarım Yağlı Yoğurt 149,00 TL

Tam Yağlı Yoğurt 107,50 TL

Süzme Yoğurt 42,50 TL

Bütün Piliç 69,90 TL

Ballı Kaymak 52,50 TL

YENİ FIRSAT KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 14-17 Ocak: Hava temizleyici, masaj aleti, kazanlı ütü, şampuan, tuvalet kağıdı...

14 OCAK 2024 ÇARŞAMBA İNDİRİMLERİ

Taşınabilir Güç İstasyonu 19,975,00 TL

Espresso Makinesi 11,750,00 TL

Hava Temizleyici 5,990,00 TL

YENİ FIRSAT KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 14-17 Ocak: Hava temizleyici, masaj aleti, kazanlı ütü, şampuan, tuvalet kağıdı...

Siyah Cam Ocak 6,990,00 TL

Bulaşık Makinesi 9,300,00 TL

Su Arıtma Cihazı 5,990,00 TL

Derin Dondurucu 8,050 TL

SON DAKİKA