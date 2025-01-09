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YENİ FIRSAT KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 14-17 Ocak: Hava temizleyici, masaj aleti, kazanlı ütü, şampuan, tuvalet kağıdı...
Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
14:52
YENİ FIRSAT KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 14-17 Ocak: Hava temizleyici, masaj aleti, kazanlı ütü, şampuan, tuvalet kağıdı...
BİM aktüel 14-17 Ocak 2025 tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu haftanın en popüler ürünlerinden biri hava temizleyici olurken, pek çok farklı kategoride cazip indirimler dikkat çekiyor. Temizlik, kişisel bakım ve gıda ürünlerinin yanı sıra ev ihtiyaçları da mağazalarda yerini alacak. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında şampuan, sıvı çamaşır deterjanı, yumuşatıcı, tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, sıvı bulaşık deterjanının yanı sıra buhar kazanlı ütü, duvar tipi ısıtıcı, derin dondurucu, su arıtma cihazi, yüz germe masaj cihazı, LED gözaltı bandı da raflarda yerini alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 14-17 Ocak aktüel ürünler kataloğu...