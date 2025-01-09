YENİ FIRSAT KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 14-17 Ocak: Hava temizleyici, masaj aleti, kazanlı ütü, şampuan, tuvalet kağıdı...

14-17 Ocak BİM aktüel kataloğu yayımlandı! Elektronik ürünlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, bu hafta alışverişseverleri bekliyor. 14 Ocak'tan itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak fırsat ürünlerini kaçırmak istemeyenler için indirimli ürünlerin tam listesi hazırlandı. İşte, BİM indirimli ürünleri...