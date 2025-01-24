Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BU FIRSATLAR KAÇMAZ 📢💥: BİM aktüel kataloğu 28-31 Ocak yayında: Toz deterjan, yağ sökücü, çamaşır suyu, buharlı temizleme makinesi...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:53

BU FIRSATLAR KAÇMAZ 📢💥: BİM aktüel kataloğu 28-31 Ocak yayında: Toz deterjan, yağ sökücü, çamaşır suyu, buharlı temizleme makinesi...

BİM aktüel 28-31 Ocak tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu haftanın en cazip fiyatlı ürünü toz deterjan olurken pek çok farklı kategoride indirimler müşterileri bekliyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra, yüzey temizlici, yağ sökücü sprey, sıvı bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, buharlı temizleme makinesi, süpürge, tencere çeşitleri, kahve yanı bardak, kek kalıbı, servis gereçleri, saklama kabı, ale, şemsiye, vakumlu hurç, gibi ev ihtiyaçları da mağazalarda yer alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 28-31 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

BU FIRSATLAR KAÇMAZ 📢💥: BİM aktüel kataloğu 28-31 Ocak yayında: Toz deterjan, yağ sökücü, çamaşır suyu, buharlı temizleme makinesi...

28-31 Ocak BİM aktüel kataloğu alışverişseverlerin erişimine sunuldu. Elektronikten ev eşyalarına, mutfak araç ve gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürün bu hafta da raflarda yerini alıyor. İşte, BİM indirimli ürünleri...

BU FIRSATLAR KAÇMAZ 📢💥: BİM aktüel kataloğu 28-31 Ocak yayında: Toz deterjan, yağ sökücü, çamaşır suyu, buharlı temizleme makinesi...

28 Ocak'tan itibaren geçerli olan BİM haftalık aktüel kataloğu

Leke Çıkarıcı Sprey 52,50 TL

Toz Deterjan 309,00 TL

Yüzey Temizleyici 65,00 TL

Ahşap Temizleyici 39,50 TL

Bulaşık Makinesi Temizleyici 32,50 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BU FIRSATLAR KAÇMAZ 📢💥: BİM aktüel kataloğu 28-31 Ocak yayında: Toz deterjan, yağ sökücü, çamaşır suyu, buharlı temizleme makinesi...

Dana Islak Hamburger 59,50 TL

Süt 22,50 TL

Ayran 47,50 TL

Tost Peyniri 369,00 TL

BU FIRSATLAR KAÇMAZ 📢💥: BİM aktüel kataloğu 28-31 Ocak yayında: Toz deterjan, yağ sökücü, çamaşır suyu, buharlı temizleme makinesi...

29 OCAK BİM İNDİRİMLERİ

Buzdolabı 10,990 TL

Ocak 6,990 TL

Hava Temizleyici 5,990 TL

BU FIRSATLAR KAÇMAZ 📢💥: BİM aktüel kataloğu 28-31 Ocak yayında: Toz deterjan, yağ sökücü, çamaşır suyu, buharlı temizleme makinesi...

Kahve Makinesi 12,990 TL

Buhar Kazanlı Ütü 5,790 TL

SON DAKİKA