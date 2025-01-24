BU FIRSATLAR KAÇMAZ 📢💥: BİM aktüel kataloğu 28-31 Ocak yayında: Toz deterjan, yağ sökücü, çamaşır suyu, buharlı temizleme makinesi...

28-31 Ocak BİM aktüel kataloğu alışverişseverlerin erişimine sunuldu. Elektronikten ev eşyalarına, mutfak araç ve gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürün bu hafta da raflarda yerini alıyor. İşte, BİM indirimli ürünleri...