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BU FIRSATLAR KAÇMAZ 📢💥: BİM aktüel kataloğu 28-31 Ocak yayında: Toz deterjan, yağ sökücü, çamaşır suyu, buharlı temizleme makinesi...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
10:53
BU FIRSATLAR KAÇMAZ 📢💥: BİM aktüel kataloğu 28-31 Ocak yayında: Toz deterjan, yağ sökücü, çamaşır suyu, buharlı temizleme makinesi...
BİM aktüel 28-31 Ocak tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu haftanın en cazip fiyatlı ürünü toz deterjan olurken pek çok farklı kategoride indirimler müşterileri bekliyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra, yüzey temizlici, yağ sökücü sprey, sıvı bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, buharlı temizleme makinesi, süpürge, tencere çeşitleri, kahve yanı bardak, kek kalıbı, servis gereçleri, saklama kabı, ale, şemsiye, vakumlu hurç, gibi ev ihtiyaçları da mağazalarda yer alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 28-31 Ocak aktüel ürünler kataloğu...