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DEV İNDİRİM KATALOĞU: BİM aktüel kataloğu 4-7 Şubat: Tavuk, yoğurt, sür, peynir, pirinç, bilgisayar, kurutma makinesi...
Giriş Tarihi: 30.01.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
15:48
DEV İNDİRİM KATALOĞU: BİM aktüel kataloğu 4-7 Şubat: Tavuk, yoğurt, sür, peynir, pirinç, bilgisayar, kurutma makinesi...
BİM aktüel 4-7 Şubat 2025 tarihleri arasında müşterilerine çeşitli kategorilerde cazip fırsatlar sunuyor. Yeni haftanın broşüründe oyun bilgisayarının yanı sıra temel gıda maddeleri ve beyaz eşyalar da indirimli olarak satışa sunulacak. Tavuk, yoğurt, sür, peynir, pirincin yanında çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, parfüm, çocuk bezi, atlet gibi pek çok ürün raflarda olacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 4-7 Şubat aktüel ürünler kataloğu...