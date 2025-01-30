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Haberler Yaşam DEV İNDİRİM KATALOĞU: BİM aktüel kataloğu 4-7 Şubat: Tavuk, yoğurt, sür, peynir, pirinç, bilgisayar, kurutma makinesi...
Giriş Tarihi: 30.01.2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:48

DEV İNDİRİM KATALOĞU: BİM aktüel kataloğu 4-7 Şubat: Tavuk, yoğurt, sür, peynir, pirinç, bilgisayar, kurutma makinesi...

BİM aktüel 4-7 Şubat 2025 tarihleri arasında müşterilerine çeşitli kategorilerde cazip fırsatlar sunuyor. Yeni haftanın broşüründe oyun bilgisayarının yanı sıra temel gıda maddeleri ve beyaz eşyalar da indirimli olarak satışa sunulacak. Tavuk, yoğurt, sür, peynir, pirincin yanında çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, parfüm, çocuk bezi, atlet gibi pek çok ürün raflarda olacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 4-7 Şubat aktüel ürünler kataloğu...

DEV İNDİRİM KATALOĞU: BİM aktüel kataloğu 4-7 Şubat: Tavuk, yoğurt, sür, peynir, pirinç, bilgisayar, kurutma makinesi...

BİM 4-7 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu dönemde, elektronik ürünlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak. İŞte, yeni haftanın BİM aktüel kataloğu.

DEV İNDİRİM KATALOĞU: BİM aktüel kataloğu 4-7 Şubat: Tavuk, yoğurt, sür, peynir, pirinç, bilgisayar, kurutma makinesi...

4 Şubat'tan itibaren geçerli olan BİM haftalık aktüel kataloğu

Yoğurt 149,00 TL

Tost Peyniri 259,00 TL

Lor Peyniri 49,50 TL

But 54,90 TL

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DEV İNDİRİM KATALOĞU: BİM aktüel kataloğu 4-7 Şubat: Tavuk, yoğurt, sür, peynir, pirinç, bilgisayar, kurutma makinesi...

Gofret 69,00 TL

Kke çeşitleri

DEV İNDİRİM KATALOĞU: BİM aktüel kataloğu 4-7 Şubat: Tavuk, yoğurt, sür, peynir, pirinç, bilgisayar, kurutma makinesi...

Islak havlu 25,00 TL

Peçete 16,50 TL

Mum 74,50 TL

DEV İNDİRİM KATALOĞU: BİM aktüel kataloğu 4-7 Şubat: Tavuk, yoğurt, sür, peynir, pirinç, bilgisayar, kurutma makinesi...

Oyun bilgisayarı

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