DEV İNDİRİM KATALOĞU: BİM aktüel kataloğu 4-7 Şubat: Tavuk, yoğurt, sür, peynir, pirinç, bilgisayar, kurutma makinesi...

BİM 4-7 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu dönemde, elektronik ürünlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak. İŞte, yeni haftanın BİM aktüel kataloğu.