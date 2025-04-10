DEV İNDİRİMLER! Tarım Kredi Market indirim broşürü 14 Nisan’a kadar! Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu hafta, indirimli ürünlerle dolu fırsatlar raflarda yerini aldı. Geniş bir ürün yelpazesinde, gıda ve hijyen ürünlerinde cazip fiyatlar müşterilerin ilgisini çekiyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler, yeni yayımlanan kataloğu incelemeye başladı. İşte, 10-14 Nisan tarihleri arasındaki Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu!