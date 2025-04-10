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DEV İNDİRİMLER! Tarım Kredi Market indirim broşürü 14 Nisan'a kadar! Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...
Giriş Tarihi: 10.04.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
07:10
DEV İNDİRİMLER! Tarım Kredi Market indirim broşürü 14 Nisan'a kadar! Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...
Tarım Kredi'nin 10-14 Nisan dönemi için aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta, binlerce farklı üründe cazip fiyatlar ve çeşitli seçenekler tüketicilerle buluşuyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde uygun fiyatlar dikkat çekiyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler, bütçe dostu ürünleri tercih ediyor. Haftanın öne çıkan ürünleri arasında deterjan, tuvalet kağıdı, çay, şampuan çeşitleri, zeytin, yoğurt, tereyağı, pirinç ve 5 litrelik ayçiçek yağı yer alıyor. İşte 10-14 Nisan Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi!