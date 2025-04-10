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Haberler Yaşam DEV İNDİRİMLER! Tarım Kredi Market indirim broşürü 14 Nisan'a kadar! Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...
Giriş Tarihi: 10.04.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 07:10

DEV İNDİRİMLER! Tarım Kredi Market indirim broşürü 14 Nisan'a kadar! Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi'nin 10-14 Nisan dönemi için aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta, binlerce farklı üründe cazip fiyatlar ve çeşitli seçenekler tüketicilerle buluşuyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde uygun fiyatlar dikkat çekiyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler, bütçe dostu ürünleri tercih ediyor. Haftanın öne çıkan ürünleri arasında deterjan, tuvalet kağıdı, çay, şampuan çeşitleri, zeytin, yoğurt, tereyağı, pirinç ve 5 litrelik ayçiçek yağı yer alıyor. İşte 10-14 Nisan Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi!

DEV İNDİRİMLER! Tarım Kredi Market indirim broşürü 14 Nisan’a kadar! Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu hafta, indirimli ürünlerle dolu fırsatlar raflarda yerini aldı. Geniş bir ürün yelpazesinde, gıda ve hijyen ürünlerinde cazip fiyatlar müşterilerin ilgisini çekiyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler, yeni yayımlanan kataloğu incelemeye başladı. İşte, 10-14 Nisan tarihleri arasındaki Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu!

DEV İNDİRİMLER! Tarım Kredi Market indirim broşürü 14 Nisan’a kadar! Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...

TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 8-14 NİSAN

Süzme peynir (850 g) – 145,90 TL

Tavuk bonfile çeşitleri (kg) – 209,90 TL

Donuk pizza karışık (400 g) – 114,90 TL

Yağlı yoğurt (3000 g) – 115,00 TL

Ayçiçek yağı (5 L) – 318,00 TL

Fermente dana sucuk (kg) – 89,00 TL

Tam yağlı süt (1 L) – 31,75 TL

Osmancık pirinç (2,5 kg) – 59,90 TL

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DEV İNDİRİMLER! Tarım Kredi Market indirim broşürü 14 Nisan’a kadar! Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...

TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOG 8-14 İNDİRİMLERİ

Tuvalet kağıdı (40'lı) – 239,90 TL

Toz deterjan (7 kg) – 249,90 TL

Şampuan (330 ml) – 139,90 TL

Kuru sele siyah zeytin (400 g) – 89,90 TL

Siyah zeytin (291–290 g) – 79,90 TL

Çay (1 kg) – 194,90 TL

Gazlı içecekler (1 L) – 21,50 TL

Çikolata ve kaplamalı atıştırmalıklar – %30 indirimli

DEV İNDİRİMLER! Tarım Kredi Market indirim broşürü 14 Nisan’a kadar! Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...

TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ!

DEV İNDİRİMLER! Tarım Kredi Market indirim broşürü 14 Nisan’a kadar! Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...

TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ!