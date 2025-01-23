DEV KAMPANYA BROŞÜRÜ! Tarım Kredi Kooperatif Market 23-30 Ocak indirimleri: toz deterjan, şampuan, zeytin yağı...

Büyük fırsatlarla dolu Tarım Kredi aktüel ürünler 23-30 Ocak indirimleri açıklandı. Bu hafta marketlerde geçerli olacak kampanyalar alışveriş tutkunlarını heyecanlandırıyor. Pek çok farklı kategorideki ürünlere yönelik indirimlerin detayları ve fiyat listesi duyuruldu. İşte 23-30 Ocak güncel katalog!