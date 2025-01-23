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Haberler Yaşam DEV KAMPANYA BROŞÜRÜ! Tarım Kredi Kooperatif Market 23-30 Ocak indirimleri: toz deterjan, şampuan, zeytin yağı...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:16

DEV KAMPANYA BROŞÜRÜ! Tarım Kredi Kooperatif Market 23-30 Ocak indirimleri: toz deterjan, şampuan, zeytin yağı...

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni haftada birçok üründe cazip indirim kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Yeni haftanın indirim broşüründe temel gıda, temizlik ürünleri, kağıt havlu ve kasap reyonu ürünleri gibi pek çok farklı kategoride fırsatlar sunuluyor. Özellikle bu hafta sucuk, balık, tavuk çeşitleri, toz deterjan, şampuan, kahve çeşitleri ve temizlik havluları uygun fiyatlarla marketlerde yerini alacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 23-30 Ocak güncel kataloğu ve fiyat listesi!

DEV KAMPANYA BROŞÜRÜ! Tarım Kredi Kooperatif Market 23-30 Ocak indirimleri: toz deterjan, şampuan, zeytin yağı...

Büyük fırsatlarla dolu Tarım Kredi aktüel ürünler 23-30 Ocak indirimleri açıklandı. Bu hafta marketlerde geçerli olacak kampanyalar alışveriş tutkunlarını heyecanlandırıyor. Pek çok farklı kategorideki ürünlere yönelik indirimlerin detayları ve fiyat listesi duyuruldu. İşte 23-30 Ocak güncel katalog!

DEV KAMPANYA BROŞÜRÜ! Tarım Kredi Kooperatif Market 23-30 Ocak indirimleri: toz deterjan, şampuan, zeytin yağı...

TARIM KREDİ KOOPERATİF 22-27 OCAK AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA!

İşte haftanın indirimleri;

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DEV KAMPANYA BROŞÜRÜ! Tarım Kredi Kooperatif Market 23-30 Ocak indirimleri: toz deterjan, şampuan, zeytin yağı...

Dana Kasap Sucuk 400 gr paket fiyatı 195,00 TL.

DEV KAMPANYA BROŞÜRÜ! Tarım Kredi Kooperatif Market 23-30 Ocak indirimleri: toz deterjan, şampuan, zeytin yağı...

Hasat Çay 1 kg paket fiyatı 174,90 TL.

DEV KAMPANYA BROŞÜRÜ! Tarım Kredi Kooperatif Market 23-30 Ocak indirimleri: toz deterjan, şampuan, zeytin yağı...

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