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DEV KAMPANYA BROŞÜRÜ! Tarım Kredi Kooperatif Market 23-30 Ocak indirimleri: toz deterjan, şampuan, zeytin yağı...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
10:16
DEV KAMPANYA BROŞÜRÜ! Tarım Kredi Kooperatif Market 23-30 Ocak indirimleri: toz deterjan, şampuan, zeytin yağı...
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni haftada birçok üründe cazip indirim kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Yeni haftanın indirim broşüründe temel gıda, temizlik ürünleri, kağıt havlu ve kasap reyonu ürünleri gibi pek çok farklı kategoride fırsatlar sunuluyor. Özellikle bu hafta sucuk, balık, tavuk çeşitleri, toz deterjan, şampuan, kahve çeşitleri ve temizlik havluları uygun fiyatlarla marketlerde yerini alacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 23-30 Ocak güncel kataloğu ve fiyat listesi!