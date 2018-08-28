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Dev kaplumbağaların yuvası: -

Turkuaz mavisi okyanusu, beyaz kumsalı ve yemyeşil ormanıyla Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi 'da bulunan , dev kaplumbağaları ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Giriş Tarihi: 28.08.2018 20:07 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 20:09
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Dev kaplumbağaların yuvası: -
Dev kaplumbağaların yuvası: Changuu Adası - Zanzibar

Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika kıyılarındaki Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi 'da bulunan dev kaplumbağalara ev sahipliği yapıyor.

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Dev kaplumbağaların yuvası: -
Dev kaplumbağaların yuvası: Changuu Adası - Zanzibar

Dünyada dev kaplumbağaların yaşadığı birkaç adadan biri olan egzotik , 'a 5,6 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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Dev kaplumbağaların yuvası: -
Dev kaplumbağaların yuvası: Changuu Adası - Zanzibar

Turistlerin ahşap botlarla ulaştığı adada ziyaretçiler dev kaplumbağaları elleriyle besliyor.

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Dev kaplumbağaların yuvası: -
Dev kaplumbağaların yuvası: Changuu Adası - Zanzibar

Devletin turizm amaçlı işlettiği adada bakımları yapılan kaplumbağaların yaşları kabuklarında yazıyor. Gün boyu ziyaretçilerin marul ve meyvelerle beslediği kaplumbağalar, yumurtalama dönemi geldiğinde adadaki bataklıklara çekiliyorlar.

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Dev kaplumbağaların yuvası: -
Dev kaplumbağaların yuvası: Changuu Adası - Zanzibar

Adanın Prison Island olarak adlandırılmasının başlıca nedeni ise tarihine dayanıyor. Adada, 19. yüzyıldan kalma "köle pazarı" ve "köle hapishanesi" bulunuyordu.

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Dev kaplumbağaların yuvası: -
Dev kaplumbağaların yuvası: Changuu Adası - Zanzibar

İnsanların alınıp satıldığı, günümüzde ise müze ve otel olarak kullanılan binaların duvarları adeta tarihte yaşanan acıların izlerini taşıyor.

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Dev kaplumbağaların yuvası: -
Dev kaplumbağaların yuvası: Changuu Adası - Zanzibar

Ada son olarak Afrika'nın bir çok ülkesine yayılan sarı humma hastalığı nedeni ile karantina adasına çevriliyor.

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