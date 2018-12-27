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Dev platform GSP 'ndan böyle geçti

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 19:19 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 19:23
Dev platform GSP Saturn İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

taşıyan ve 110 metrelik kuleleri olan gemi, 'ndan geçti.

Dev platform GSP Saturn İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Alınan bilgiye göre, 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP " isimli petrol platformunu çeken gemi, boğaz geçişini tamamladı.

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Dev platform GSP Saturn İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Gemi, 'nde ilerleyişini sürdürüyor.

Dev platform GSP Saturn İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Panama bayraklı GSP 'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşlik ediyor.

Dev platform GSP Saturn İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Platformun geçişi nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı.

Dev platform GSP Saturn İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

İstanbullular, dev geminin 'ndan geçişini ilgi ile izledi.

Dev platform GSP Saturn İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

İşte renkli görüntülerin kaydedildiği o geçişten ilginç kareler.

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