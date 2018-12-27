Petrol arama platformu taşıyan ve 110 metrelik kuleleri olan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Alınan bilgiye göre, 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki 'GSP Saturn' isimli petrol platformunu çeken gemi, boğaz geçişini tamamladı. Gemi, Marmara Denizi'nde ilerleyişini sürdürüyor. Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşlik ediyor. Platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı. İstanbullular, dev geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişini ilgi ile izledi. İşte renkli görüntülerin kaydedildiği o geçişten ilginç kareler.