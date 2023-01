Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirliğin öncelikli bir konu olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, küresel kirliliğin yüzde 75'inden insanların sorumlu olduğunu ifade etti. Bakan Kurum, "Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler oluşturan her projeyi, her insanımızı, her akademik çalışmayı Türkiye Yüzyılı yatırım planlamalarının önceliği yapacağız" şeklinde konuştu.