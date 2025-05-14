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DEV MAÇA GERİ SAYIM Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
11:24
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında basketbol tutkunlarını heyecanlandıracak büyük bir derbi sahne alacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe Beko ve Galatasaray, sezonun kapanış haftasında karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu kritik mücadele, yayın bilgileriyle de gündemde. Taraftarlar ise "Fenerbahçe Beko - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte dev karşılaşmayla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...