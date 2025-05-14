DEV MAÇA GERİ SAYIM Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO BAŞANTRENÖRÜ JASİKEVİCİUS GALATASARAY MAÇINI HATIRLATTI

Galatasaray ile oynayacakları maçı hatırlatan Litvanyalı çalıştırıcı, iyi şekilde antrenman yapmak için vakitlerinin olduğunu söyledi. Yarı finalde karşılaşacakları Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'un nasıl atak yapacağını bildiklerini anlatan Jasikevicius, "Taktiklerden daha çok burada belirleyici faktör atışlar oluyor. Kolay sayılara dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuçta kimse mükemmel değil." ifadelerini kullandı.