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Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:24

DEV MAÇA GERİ SAYIM Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında basketbol tutkunlarını heyecanlandıracak büyük bir derbi sahne alacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe Beko ve Galatasaray, sezonun kapanış haftasında karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu kritik mücadele, yayın bilgileriyle de gündemde. Taraftarlar ise "Fenerbahçe Beko - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte dev karşılaşmayla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...

DEV MAÇA GERİ SAYIM Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftası büyük bir heyecana sahne olacak. Ligin kapanış mücadelesinde ezeli rakipler Fenerbahçe Beko ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi basketbol tutkunları, maçın ne zaman oynanacağını ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray karşılaşması hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek? İşte dev maçla ilgili tüm ayrıntılar...

DEV MAÇA GERİ SAYIM Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasındaki derbi heyecanı 17 Mayıs Cumartesi günü yaşanacak. Mücadele, saat 18:00'de başlayacak.

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DEV MAÇA GERİ SAYIM Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasındaki derbi heyecanı beIN Sports 5 ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.

DEV MAÇA GERİ SAYIM Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI!

Saha içi A-D-G sıraları: ₺3000 yemek dahil
Saha içi B-E-H sıraları: ₺2600 yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları: ₺2200 yemek dahil
Localar: ₺900
346 (Açık Loca): ₺2250 yemek dahil
Kategori 1: ₺600
Kategori 2: ₺500
Kategori 3: ₺350
Kategori 4: ₺250
Kategori 5: ₺175
Kategori 6: ₺150
Kat 7: ₺130
Öğrenci tribünü (alt kat 119 blok): ₺130
Öğrenci tribünü (üst kat): ₺65

Alt kat pota arkası 119 numaralı blok öğrenci biletleri, sadece maçtan bir gün önce ve maç günü salon bilet gişesinden satılacaktır. Salon bilet gişesi açılış saati 10.00'dır.

DEV MAÇA GERİ SAYIM Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO BAŞANTRENÖRÜ JASİKEVİCİUS GALATASARAY MAÇINI HATIRLATTI

Galatasaray ile oynayacakları maçı hatırlatan Litvanyalı çalıştırıcı, iyi şekilde antrenman yapmak için vakitlerinin olduğunu söyledi. Yarı finalde karşılaşacakları Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'un nasıl atak yapacağını bildiklerini anlatan Jasikevicius, "Taktiklerden daha çok burada belirleyici faktör atışlar oluyor. Kolay sayılara dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuçta kimse mükemmel değil." ifadelerini kullandı.