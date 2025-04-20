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DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Leicester City- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
15:05
DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Leicester City- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Premier Lig'in 33. haftasında zirve mücadelesi veren Liverpool, zorlu bir deplasmana çıkıyor. Kırmızılar, haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Leicester City ile King Power Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Leicester City - Liverpool mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?