DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Leicester City- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig'de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Liverpool, zorlu Leicester deplasmanına konuk oluyor. En yakın rakibi Arsenal'e 13 puan fark atan Kırmızılar, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puanını 79'a çıkarmak istiyor. Küme düşme hattında yer alan ve 18 puanda bulunan Leicester City ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yapma peşinde.Peki, Leicester City - Liverpool mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...