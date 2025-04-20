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Giriş Tarihi: 20.04.2025 15:05 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 15:05

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Leicester City- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig'in 33. haftasında zirve mücadelesi veren Liverpool, zorlu bir deplasmana çıkıyor. Kırmızılar, haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Leicester City ile King Power Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Leicester City - Liverpool mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Leicester City- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig'de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Liverpool, zorlu Leicester deplasmanına konuk oluyor. En yakın rakibi Arsenal'e 13 puan fark atan Kırmızılar, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puanını 79'a çıkarmak istiyor. Küme düşme hattında yer alan ve 18 puanda bulunan Leicester City ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yapma peşinde.Peki, Leicester City - Liverpool mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Leicester City- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Leicester City - Liverpool Maçı Ne Zaman?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma bugün sahne alıyor. Leicester City ile Liverpool, 20 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek. Premier Lig'in heyecan dolu bu mücadelesi saat 18.30'da başlayacak. İki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak için ter dökerken, futbolseverleri tempolu ve çekişmeli bir maç bekliyor.

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DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Leicester City- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

LEİCESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Premier Lig heyecanı hız kesmeden devam ediyor! Leicester City ile Liverpool arasında King Power Stadyumu'nda oynanacak olan bu kritik mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Leicester City- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MUHTEMEL 11'LER

Leicester City: Harmansen, Justin, Okoli, Coady, Thomas, Soumare, Ndidi, El Khannouss, McAteer, Mavididi, Vardy

Liverpool: Alisson, Bradley, van Dijk, Konate, Tsimikas, Gravenberch, Mac Allister, Jones, Salah, Diaz, Jota