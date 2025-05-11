Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de sezonun bitimine sayılı haftalar kala futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyen Liverpool, sezon boyunca zirve yarışında karşı karşıya geldiği Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'i Anfield'da konuk edecek. İki ekip, ligin ilk yarısında Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede 2-2 berabere kalmıştı. 36. hafta mücadelesi öncesi gözler hem taktik savaşına hem de kadrolara çevrildi. Peki, Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesi tüm ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...