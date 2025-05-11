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Haberler Yaşam Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere Premier Lig
Giriş Tarihi: 11.05.2025 23:28 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 23:28

Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de sezonun en kritik maçlarından biri için geri sayım başladı. Şampiyonluğunu garantileyen Liverpool, ligde ikinci sırada yer alan Arsenal'i ağırlamaya hazırlanıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren bu dev mücadele öncesi taraftarlar, karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki Liverpool – Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de sezonun bitimine sayılı haftalar kala futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyen Liverpool, sezon boyunca zirve yarışında karşı karşıya geldiği Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'i Anfield'da konuk edecek. İki ekip, ligin ilk yarısında Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede 2-2 berabere kalmıştı. 36. hafta mücadelesi öncesi gözler hem taktik savaşına hem de kadrolara çevrildi. Peki, Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesi tüm ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere Premier Lig

LİVERPOOL- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig kapsamında düzenlenen Liverpool- Arsenal maçı 11 Mayıs Pazar günü 18.00'de başlayacak.

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Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere Premier Lig

LİVERPOOL- ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Anfield'da oynanacak zorlu mücadele beİN Sports 3 üzerinden naklen canlı yayınla ekranlara gelecek.

Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere Premier Lig

LİVERPOOL MUHTEMEL 11

Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Diaz

Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere Premier Lig

ARSENAL MUHTEMEL 11

Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Merino, Martinelli