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Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere Premier Lig
Giriş Tarihi: 11.05.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
23:28
Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de sezonun en kritik maçlarından biri için geri sayım başladı. Şampiyonluğunu garantileyen Liverpool, ligde ikinci sırada yer alan Arsenal'i ağırlamaya hazırlanıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren bu dev mücadele öncesi taraftarlar, karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki Liverpool – Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?