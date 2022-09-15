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Devlet Artvin'de de sözünü tuttu! Yanan köyde kaba inşaat tamamlandı!
Giriş Tarihi: 15.09.2022 09:59
Güncelleme Tarihi: 15.09.2022
09:59
Devlet Artvin'de de sözünü tuttu! Yanan köyde kaba inşaat tamamlandı!
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 18 ay önce çıkan yangında, 52'si ev olmak üzere 193 yapının hasar gördüğü Dereiçi köyünde; projesi Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) hazırlanan yatay mimarili, taş-ahşap karışımlı 7 bloktan oluşan 42 konut tamamlandı. 2 ay sonra teslim edilmesi planlanan konutlar için köy muhtarı Sabri Duman, "Arazi şartları zor, kolay iş değil. Süreç biraz uzamıştır ama devlet elinden geleni yaptı, sözünü tuttu" dedi.