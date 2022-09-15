Devlet Artvin’de de sözünü tuttu! Yanan köyde kaba inşaat tamamlandı!

Evi yanan köy halkından Recep Taşçı ise "11'inci ayda tamamlanacağını söylediler. 11'inci ayı bekliyoruz. Misafirliğimiz biraz uzadı ama bizim insanımız çok mert ve sıcaktır. Bize 'Çıkın' diyen yok, çok şükür ama ruhumuz daraldı" diye konuştu.