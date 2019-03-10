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'den Türbesi’ne ziyaret

Genel Başkanı , 'in Söğüt ilçesinde Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

Giriş Tarihi: 10.03.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 15:17
Devlet Bahçeli'den Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyaret

Genel Başkanı , 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Yerel Seçimleri öncesinde seçim startını vermek için 'in Söğüt ilçesine geldi.

Devlet Bahçeli'den Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyaret

partililer tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

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Devlet Bahçeli'den Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyaret

Lideri Bahçeli, Söğüt'te yapacağı miting öncesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Türbesi'ne gitti.

Devlet Bahçeli'den Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyaret

'yi girişte Alp kıyafetli bir asker karşıladı.

Devlet Bahçeli'den Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyaret

Lideri, ardından türbeye girerek dua okudu.

Devlet Bahçeli'den Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyaret

Bahçeli türbe ziyaretinin ardından türbesi arkasında bulunan diğer mezarları tek tek dolaşarak dua etti.

Devlet Bahçeli'den Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyaret

Ardından Bahçeli yerel seçimlerin ilk mitingi için Söğüt Meydanı'na geçti.

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