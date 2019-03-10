Devlet Bahçeli'den Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Yerel Seçimleri öncesinde seçim startını vermek için Bilecik'in Söğüt ilçesine geldi. Devlet Bahçeli partililer tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. MHP Lideri Bahçeli, Söğüt'te yapacağı miting öncesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gitti. Devlet Bahçeli'yi girişte Alp kıyafetli bir asker karşıladı. MHP Lideri, ardından türbeye girerek dua okudu. Bahçeli türbe ziyaretinin ardından Ertuğrul Gazi türbesi arkasında bulunan diğer mezarları tek tek dolaşarak dua etti. Ardından Bahçeli yerel seçimlerin ilk mitingi için Söğüt Meydanı'na geçti.