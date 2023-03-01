Devlet vatandaşları yalnız bırakmıyor! 10 ilde 130 farklı noktada konteyner kentler kuruluyor

Türkiye'nin yüreğini yakan asrın felaketi sonrası 335 bin 382 çadırın kurulumu gerçekleştirilirken, 10 il ve 130 farklı noktada konteyner kentlerin kurulumu sürüyor. Afet bölgesi ve dışında; çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 914 bin 292 olarak kayıtlara geçti. 116 helikopter ve 78 uçak, toplamda 13 bin 177 sorti gerçekleştirerek depremzedelere hem insani yardım taşıdı hem de tahliyelerinde önemli rol oynadı.