Devlet vatandaşları yalnız bırakmıyor! 10 ilde 130 farklı noktada konteyner kentler kuruluyor

SAHADA 239 BİN 977 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Sahada toplam 239 bin 977 personel halen görev yapıyor. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 13 bin 224 aracın görevi devam ediyor.

13 BİN 177 SORTİ

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 116 helikopter ve 78 uçak görevini sürdürüyor. Bugüne kadar havada toplam 13 bin 177 sorti gerçekleştirildi. Ayrıca deprem bölgesine personel ve malzeme sevkiyatının yanı sıra tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı (MEB) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 38 gemi görev icra ediyor.