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Haberler Yaşam Devlet vatandaşları yalnız bırakmıyor! 10 ilde 130 farklı noktada konteyner kentler kuruluyor
Giriş Tarihi: 01.03.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 06:45

Devlet vatandaşları yalnız bırakmıyor! 10 ilde 130 farklı noktada konteyner kentler kuruluyor

Türkiye'nin yüreğini yakan asrın felaketi sonrası 335 bin 382 çadırın kurulumu gerçekleştirilirken, 10 il ve 130 farklı noktada konteyner kentlerin kurulumu sürüyor. Afet bölgesi ve dışında; çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 914 bin 292 olarak kayıtlara geçti. 116 helikopter ve 78 uçak, toplamda 13 bin 177 sorti gerçekleştirerek depremzedelere hem insani yardım taşıdı hem de tahliyelerinde önemli rol oynadı.

HARUN SEKMEN
Devlet vatandaşları yalnız bırakmıyor! 10 ilde 130 farklı noktada konteyner kentler kuruluyor

Devlet depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşlarımız için bütün gücünü seferber etmiş durumda. Bu kapsamda 335 bin 382 çadırın kurulumu sağlanırken, 10 ilde 130 farklı lokasyonda konteyner kentlerin kurulumuna hız verdi. Devletin barınma hizmeti verdiği kişi sayısı 1 milyon 914 bin 292 olarak da kayıtlara geçti.

Devlet vatandaşları yalnız bırakmıyor! 10 ilde 130 farklı noktada konteyner kentler kuruluyor

1 MİLYON 914 BİN 292 KİŞİ MİSAFİR EDİLİYOR

Türkiye, asrın felaketinin yaralarını sarmak için var gücüyle çalışıyor. Şuana kadar toplamda 335 bin 382 adet çadırın kurulumu geçekleştirildi. Depremin büyük hasar verdiği 10 ilde belirlenen 130 farklı lokasyonda konteyner kentlerin kurulumu bütün hızıyla devam ediyor. Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında; çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 914 bin 292 olarak kayıtlara geçti.

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Devlet vatandaşları yalnız bırakmıyor! 10 ilde 130 farklı noktada konteyner kentler kuruluyor

SAHADA 239 BİN 977 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Sahada toplam 239 bin 977 personel halen görev yapıyor. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 13 bin 224 aracın görevi devam ediyor.

13 BİN 177 SORTİ

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 116 helikopter ve 78 uçak görevini sürdürüyor. Bugüne kadar havada toplam 13 bin 177 sorti gerçekleştirildi. Ayrıca deprem bölgesine personel ve malzeme sevkiyatının yanı sıra tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı (MEB) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 38 gemi görev icra ediyor.

Devlet vatandaşları yalnız bırakmıyor! 10 ilde 130 farklı noktada konteyner kentler kuruluyor

DEPREM SONRASI PSİKOSOSYAL HİZMETLER DEVAM EDİYOR

Deprem bölgesinde 614 bin 993, deprem bölgesi dışında ise 296 bin 946 olmak üzere toplamda 911 bin 942 depremzede vatandaşımıza psikososyal destek verildi.

Devlet vatandaşları yalnız bırakmıyor! 10 ilde 130 farklı noktada konteyner kentler kuruluyor

KONTEYNER KENTLER KURULUYOR

Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarmak için var gücüyle gayret gösteriyor. Bu kapsamda depremzedelerin geçici olarak barınması için Hatay'da bin 120, Kahramanmaraş'ta bin 47, Gaziantep bin 206, Adıyaman 656, Malatya 1000, Şanlıurfa bin 800, Osmaniye bin 127 konteyner kuruldu. Öte yandan Diyarbakır Kayapınar İlçesinde 675 konteynerin kurulumunda sona gelindi.

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