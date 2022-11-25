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Haberler Yaşam Devremülk sahiplerine yabancı yatırımcı tuzağı! 6 milyon liralık vurgun: Mülk sahiplerini böyle kandırmışlar...
Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 10:57

Devremülk sahiplerine yabancı yatırımcı tuzağı! 6 milyon liralık vurgun: Mülk sahiplerini böyle kandırmışlar...

Dolandırıcıların hedefi bu seferde devremülk sahipleri oldu. Dolandırıcılar, devremülk sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerini çaldıktan sonra kurdukları 9 paravan şirket üzerinden mülk sahiplerine ulaşarak 100 bin lira değerindeki devremülklerini yabancı yatırımcılara 1 milyon liraya satacaklarını aktardı. Satışının yapılabilmesi için internet sitesine ilan vereceklerini belirterek dolandırıcılar, imzalattıkları reklam sözleşmesi tutarını kredi çektirirken bu yöntemle 71 kişiden 6 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi. Dolandırıcıları kimlik ve iletişim bilgilerinin yanında hazırladıkları üyelik bilgi formu ile adeta fişleme yaptıkları görüldü. Mağdurlarla yapılan görüşmeleri tek tek not alan dolandırıcıların notları arasında "hiç kullanmamışlar. Saf bir adam" gibi notlar çıktı.

ÖMER ÇETİN
Devremülk sahiplerine yabancı yatırımcı tuzağı! 6 milyon liralık vurgun: Mülk sahiplerini böyle kandırmışlar...

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, devremülk sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerini çalarak dolandırıcılık gerçekleştiren şebekeyi çökertti. Mali polis, 56 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 17 ilde 30 ev ve işyerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda 36 kişiyi gözaltına aldı.

Devremülk sahiplerine yabancı yatırımcı tuzağı! 6 milyon liralık vurgun: Mülk sahiplerini böyle kandırmışlar...

Devremülk vurgunun perde arkasına SABAH ulaştı. Şebeke gruplara bölündükleri ve Ankara, Eskişehir, Bolu, İstanbul Afyon başta olmak üzer birçok ilde vatandaşı dolandırdıkları ortaya çıktı. Devremülk sektöründe daha önce çalışmış olan şebeke üyeleri, sektöre ait verileri ve mülk sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerini çaldı.

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Devremülk sahiplerine yabancı yatırımcı tuzağı! 6 milyon liralık vurgun: Mülk sahiplerini böyle kandırmışlar...

Şebeke, Ankara başta olmak üzere birçok ilde 'Reklam Organizasyonu, Gayrimenkul Danışmanlığı ve Satış Danışmalığı' adı altında üçüncü kişilerin üzerine 9 paravan şirket kurdu.

Devremülk sahiplerine yabancı yatırımcı tuzağı! 6 milyon liralık vurgun: Mülk sahiplerini böyle kandırmışlar...

YABANCILARA DEVREMÜLKÜNÜZÜ 1 MİLYON LİRAYA SATACAĞIZ

Dolandırıcılar, kiraladıkları rezidansı işyerlerine dönüştürürken çağrı merkezlerine çalışmak üzere diksiyonu düzgün kadınları aldı. Şebeke, ele geçirdikleri devremülk listesinden yaşlı kişilerin tespitini yaptı. Çağrı merkezi çalışanları, mülk sahiplerine ulaşarak 100 bin lira değerindeki devremülklerini yabancı yatırımcılara 1 milyon liraya satacaklarını aktardı.

Devremülk sahiplerine yabancı yatırımcı tuzağı! 6 milyon liralık vurgun: Mülk sahiplerini böyle kandırmışlar...

6 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şirkete giden mağdurlar karşısından rezidans görünce ciddi bir şirket olduğunu düşündü. Şirket çalışanları, devremülk satışının yapılabilmesi için internet sitesine ilan vereceklerini bunun bedeli ise müşteriye göre 100 bin lira ile 350 bin bin lira arasında rakamlar verdi. Şirkete güvenen mağdurlar anlaşmayı kabul ederek reklam sözleşmesi imzaladı.

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