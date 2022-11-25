Haberler Yaşam Devremülk sahiplerine yabancı yatırımcı tuzağı! 6 milyon liralık vurgun: Mülk sahiplerini böyle kandırmışlar...

Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 10:57

Devremülk sahiplerine yabancı yatırımcı tuzağı! 6 milyon liralık vurgun: Mülk sahiplerini böyle kandırmışlar...

Dolandırıcıların hedefi bu seferde devremülk sahipleri oldu. Dolandırıcılar, devremülk sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerini çaldıktan sonra kurdukları 9 paravan şirket üzerinden mülk sahiplerine ulaşarak 100 bin lira değerindeki devremülklerini yabancı yatırımcılara 1 milyon liraya satacaklarını aktardı. Satışının yapılabilmesi için internet sitesine ilan vereceklerini belirterek dolandırıcılar, imzalattıkları reklam sözleşmesi tutarını kredi çektirirken bu yöntemle 71 kişiden 6 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi. Dolandırıcıları kimlik ve iletişim bilgilerinin yanında hazırladıkları üyelik bilgi formu ile adeta fişleme yaptıkları görüldü. Mağdurlarla yapılan görüşmeleri tek tek not alan dolandırıcıların notları arasında "hiç kullanmamışlar. Saf bir adam" gibi notlar çıktı.